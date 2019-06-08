Италия сыграет с Украиной в полуфинале ЧМ-2019

8 июня 2019, 01:06

11 июня за выход в финал украинцы сразятся с итальянскими сверстниками.

Сборная Италии будущий соперник Украины
Сборная Италии будущий соперник Украины / УЕФА

Четвертьфинальный матч молодежного ЧМ-2019 между Италией и Мали выдался результативным.

В начале игры Ибраима Коне отправил мяч в свои ворота. За несколько минут до перерыва Секу Койта сравнял счет.

Во второй половине встречи нападающий итальянцев Андреа Пинамонти вывел свою команду вперед. Вскоре Мохамед Камара забил второй гол в ворота Италии. Затем Пинамонти реализовал пенальти. Окончательный счет установил Давиде Фраттези.

Отметим, что в середине первого тайма африканская сборная осталась вдесятером после удаления Усмана Диаките.

В полуфинале команда Паоло Николато встретится с Украиной, которая накануне обыграла колумбийцев.

Чемпионат Мира 2019 (U20). 1/4 финала:

Италия U-20 - Мали U-20 - 4:2 (1:1)

Италия: Плиццари; Дель Прато; Трипальделли; Пеллегрини Лука; Раньери; Белланова; Эспозито (Беттелья, 68); Фраттези; Габбиа; Скамакка; Пинамонти (Оливьери, 18)

Мали: Койта; Конан; Диаби; Фофана (Траоре, 91); Кануте; Камара; Диаките; Сиссоко; Коне (Траоре, 69); Койта Секу; Драме (Конте, 85)

Голы: Коне, 13 (автогол) (1:0); Койта Секу, 38 (1:1); Пинамонти, 60 (2:1); Камара, 79 (2:2); Пинамонти, 81 (пенальти) (3:2); Фраттези, 84 (4:2)

Предупреждения: Сиссоко (18)

Удаления: Диаките (21).

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