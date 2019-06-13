Джошуа выгнал своего тренера

Энтони Джошуа думает о своем будущем / Reuters

Британец Энтони Джошуа решил последовать совету легендарного Леннокса Льюиса и прекратил сотрудничество с Робертом Маккракеном, с которым работал еще с любительского ринга.

Свои услуги экс-чемпиону уже предложил Антонио Тарвер, который дважды побеждал Роя Джонса и становился чемпионом мира в полутяжелом весе.

"У меня есть все: опыт, приобретенный на всех этапах карьеры, умение четко излагать свои мысли. И не существует боксерских стилей, с которыми я не знаю, как совладать. Дай мне шанс, и ты не пожалеешь. Я сделаю тебя новым чемпионом", - обратился Тарвер к британцу.

В последнем бою под руководством Маккракена британский боксер в Нью-Йорке потерпел досрочное поражение от Руиса и расстался с четырьмя титулами в супертяжелом весе. Сразу после боя Руис посвятил победу всем людям с лишним весом.

Как стало известно, Джошуа до конца года намерен провести бой-реванш с Энди Руисом.