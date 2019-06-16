Официально: Сарри покинул Челси

Маурицио Сарри / Reuters

Главный тренер Челси Маурицио Сарри покинул лондонский клуб и возглавит туринский Ювентус. Оба клуба достигли соглашения о досрочном расторжении контракта.

"Маурицио покидает Челси с благодарностью от всех нас за работу, которую он и его помощники проделали во время сезона, а в частности за победу в Лиге Европы, финал Кубка Лиги и третье место в Премьер-лиге", - сообщает официальный сайт Челси.

Сарри в Ювентусе займет место Массимилиано Аллегри, который покинул туринский клуб в конце сезона.