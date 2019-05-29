Челси - Арсенал - 4:1: текстовая трансляция матча, все подробности

Челси- Арсенал: финал Лиги Европы 29.05.19 / Football.ua

В среду, 29 мая, лондонские Челси и Арсенал поспорят в Баку на Олимпийском стадионе за главный трофей Лиги Европы сезона 2018/2019.

На стадии 1/2 финала аристократы переиграли немецкий Айнтрахт, а канониры прошли испанскую Валенсию.

Как не парадоксально, но за трофей Лиги Европы поспорят две команды не только с одной страны, но и представители одного города - Лондона.

Напомним, что рассудит финальный матч ЛЕ Джанлука Рокки Читайте такжеЧелси - Арсенал: где смотреть финал Лиги Европы, прогнозы букмекеровиз Италии.

Арсенал - Челси: семь трофеев на двоих

В своей истории Челси и Арсенал неоднократно побеждали в европейских турнирах. В активе аристократов трофеи Лиги чемпионов (2012), Лиги Европы (2013), Кубок обладателей Кубков (1971, 1998) и Суперкубок УЕФА (1998). Что касается канониров, то у них в коллекции Кубок обладателей Кубков (1994) и предшественник Кубка УЕФА — Кубок Ярмарок (1970).

Челси - Арсенал: составы

Предварительные составы на финал ЛЕ выглядят таким образом.

Челси: Кепа, Аспиликуэта, Кристенсен, Давид Луис, Алонсо, Ковачич, Жоржиньо, Баркли, Педро, Жиру, Азар

Арсенал: Чех, Колашинац, Косельни, Папастатопулос, Мустафи, Мэйтлэнд-Найлс, Джака, Торрейра, Обамеянг, Озил, Ляказетт.

Кубок Лиги Европы ждет своего победителя / УЕФА

Финал Лиги Европы: где смотреть

Следить за матчем в прямом эфире можно будет в этой новости на нашем сайте при помощи текстовой онлайн трансляции. Начало – в среду, в 22:00.

Смотреть финал лиги Европы 2019 можно будет также

в прямом эфире телеканала Футбол 2 в 22.00. Также игру будут транслировать российский канал Матч ТВ.

Поединок Челси - Арсенал смотреть онлайн можно также по подписке на Oll.tv и Воля.

11.55 - Полицейские возле Олимпийского стадиона остановили 5 фанатов Арсенала в футболках армянского полузащитника Генриха Мхитаряна. Полицейские пообщались с фанатами и отпустили.

12.07 - Вся команда Челси включая тренерский штаб вышла на прогулку в Центральный парк. Много желающих сделать селфи с футболистами. Самым везучим удается прорваться сквозь охрану и взять росчерки своих кумиров. Эден Азар никому не отказывает в фото и всем дает автографы. Бразилец Давид Луис наоборот игнорирует всех и слушает в наушниках музыку.

12.36 - Унай Эмери с тренерским штабом Арсенала совершили прогулку по центру Баку. Было много желающих сфотографироваться с именитым испанцем.

14.02 - Делегация тренерского штаба Арсенала вернулась в гостинницу. В руках второго тренера канониров были различные сувениры.

Баку в предвкушении финала / УЕФА

Фан-зона Арсенала возле Олимпийского стадиона / УЕФА

15.25 - По центру Баку в направлении стадиона прошла целая колонная болельщиков Арсенала. Многие из них скандировали фамилию Мхитарян, который по политичиским причинам отказался от поездки в столицу Азербайджана. Стражи правопорядка никого не задержали, а просто спровождали болельщиков.

Болельщики Арсенала в Баку / REUTERS

По всему Баку установлены баннеры посвященные финалу / azerisport.com

15.45 - Фанатов прибывших в Азербайджан на финал ЛЕ, встречают со специальным подарком. Болельщикам команд вручают сувениры в виде брелков, на котором с одной стороны написано Баку, а с другой - Тофик Бахрамов 1966. Их вручают в бакинском аэропорту Гейдар Алиев.

Всем фанатам дарят брелки / azerisport.com

17.00 - Олипийский стадион в ожидании финала. Болельщики подтягиваются к главной арене Баку.

Олимпийский стадион / УЕФА

17.15 - По периметру стадиона выставили усиленную охрану. Также много охраны вокруг стадиона и возле фан-зон клубов.

Вокруг стадиона много охраны / УЕФА

17.52 - В центре Баку подрались болельщики Челси и Арсенала. В результате драки пострадали два человека, которые были доставлены в госпиталь. Одному фанату оказали помощь на месте, им оказался гражданин России. Эту информацию подтвердило Посольство РФ в Азербайджане.

Фан-шоп возле Олимпийского стадиона / УЕФА

19.00 - Комиссия с УЕФА проверяет длину ворот. команды готовятся к выезду на стадион. За два часа до матча оба клуба должны прибыть на Олимпийский.

Эксперты проверяют длину ворот / УЕФА

19.35 - Стюарты уже расположились на стадионе.

Стюарты уже расположились на арене / УЕФА

20.21 - Арсенал и Челси вышли на разминку на Олимпийском стадионе. Скоро будут известны стартовые составы.

20.55 - Стали известны стартовые составы команд на финал Лиги Европы.

Челси: 1. Аррисабалага, 27. Кристенсен, 28. Аспиликуэта, 30. Давид Луис, 33. Эмерсон Палмиери, 5. Жоржиньо, 7. Канте, 17. Ковачич, 10. Азар, 11. Педро, 18. Жиру

Запасные: 13. Кабальеро, 3. Алонсо М., 21. Дзаппакоста, 24. Кэхилл, 8. Баркли, 44. Ампаду, 22. Виллиан, 9. Игуаин

Арсенал: 1. Чех, 5. Папастатопулос, 6. Косельни, 18. Монреаль, 31. Колашинац, 11. Торрейра, 15. Мэйтлэнд-Найлс, 34. Джака, 10. Озил, 9. Ляказетт, 14. Обамейянг

Запасные: 19. Лено, 20. Мустафи, 12. Лихтштайнер, 25. Дженкинсон, 4. Эльнени, 29. Гендузи, 69. Уиллок , 87. Сака, 17. Айуоби, 23. Уэлбек, 62. Нкетиа

Стартовые составы и расстановка игроков / УЕФА

22.00 - Звучит гимн Лиги Европы. Главный рефери матча Джанлука Рокки свистит о начале игры. Матч начался.

Челси активно начал матч и пытается нагнетать ситуацию возле ворот соперника

6 минута - Обамейянг нарушил правила в борьбе с противником.

9 минута - Обамеянг бил с выгодной позиции, но не попал по цели.

11 минута - Эден Азар получил пас от партнера, но долго обрабатывал мяч. В итоге защитники канониров выбили.

17 минута - Гранит Джака исполнил угловой, но защитники выбили мяч подальше от ворот.

18 минута - Ляказазетт упал в штрафной, но арбитр четко разобрался в ситуации и не поставил пенальти.

24 минута - Педро в борьбе с Монреалем нарушил правила. Штрафной никаких дивидендов Арсеналу не принес.

27 минута - Жиру "запорол" выгодный момент. Француз не сумел обработать мяч.

28 минута - Джака бил с левой ноги с выгодной позиции. Мяч пролетел чуть выше перекладины ворот.

29 минута - Эмерсон не сумел разобраться в штрафной с защитниками. В итоге - первый угловой у Челси.

33 минута - С выгодной позиции бил Сократис. Мяч пролетел выше ворот.

34 минута - Эмерсон с выгодной позиции расреливал ворота Арсенала. Чех в падении выбил мяч с под перекладины.

38 минута - Калашинац навесил в штрафную Челси. Кипер аристократов выбил мяч.

39 минута - Жиру принял мяч вблизи штрафной и прицельно ударил. Чех спас канониров от неприятностей.

41 минута - Педрот бил по цели. Защитники Арсенала выбили подальше.

45+1 минута - Судья дал свисток об окончании первого тайма.

46 минута - Начался второй тайм.

47 минута - Канте ворвался в штрафную, но не сумел грамотно разобраться в ситуации. Опасный момент упущен.

49 минута - Опасный угловой в исполнении Азара. Защитники выбили мяч подальше от ворот.

49 минута - Оливье Жиру в районе одиннадцатиметровой отметки в падении забил гол в ворота бывшего клуба -1:0. Оливь Жиру забивал всем командам в этом розыгрыше Лиги Европы. сейчас от него пострадал бывший клуб. После забитого гола не праздновал его.

50 минута - Азар прорывался к штрафной, но Сократис разрядил обстановку у ворот.

56 минута - Педро заработал желтую карточку за споры с судьей.

59 минута - Лукас Торрейра сыграл на добивании в штрафной - защитники выбили мяч.

60 минута - Педро с выгодной позиции растрелял ворота - 2:0. Голевой передачей отметился Эден Азар, для которого этот матч в футболке Челси последний.

65 минута - Футболист Арсенала сфолил в своей штрафной - одиннадцатиметровый.

66 минута - Эден Азар четко исполнил одиннадцатиметровый отправив мяч в левый нижний угол ворот.

66 минута - В Арсенале замена. Вместо Монреаля на поле вышел Гендузи.

67 минута - Унай Эмери провел замену. Вместо Лукаса Торрейры на поле вышел Алекс Ивоби.

68 минута - Кристиансен заработал горчичник за фол.

69 минута - Недавно вышедший Ивоби получил мяч в штрафной и решился без раздумий на удар - 3:1.

71 минута - Сарри проводит замену. Вместо Педро на поле вышел бразилец Виллиан.

72 минута - Оливье Жиру навесил в штрафную, а Эден Азар четко растрелял ворота - 4:1.

75 минута - Сарри бросает в бой новые силы. Поле покинул Ковачич, а вышел Барркли.

77 минута - Замена от Арсенала. Озила меняет Уиллок.

80 минута - Виллиан бил с выгодной позиции. Защитник заблокировал мяч. Штрафной удар в пользу Челси.

81 минута - Аспиликуэта с выгодной позиции не попал по цели.

83 минута - Ляказетт мог забивать. Форвард бил с выгодной позиции, но вратарь Челси парировал удар.

84 минута - Должен был забивать Уиллок, но его удар с выгодной порзиции прошел мимо цели.

85 минута - Оливье Жиру сфолил. Штрафной удар.

86 минута - Ляказетт пробил штрафной - мяч пролетел чуть выше перекладины.

89 минута - Замена в составе Челси. Вместо Эдена Азара на поле вышел Дзаппакоста.

90 минута - Судьи добавляют 4 минуты к основному времени.

90+2 минута - Арсенал практически всей командой пытается спасти матч штурмуя ворота Челси - безрезультатно.

90+4 минута - Судья свистит об окончании. Челси побеждает со счетом 4:1 и становится обладателем кубка Лиги Европы.

Статистика финала Лиги Европы / УЕФА

Лига Европы. Финал:

Челси - Арсенал - 4:1 (0:0)

Челси: Аррисабалага; Аспиликуэта; Эмерсон Палмиери; Кристенсен; Давид Луис; Жоржиньо; Канте; Ковачич (Баркли, 76); Азар (Дзаппакоста, 89); Педро (Виллиан, 71); Жиру

Арсенал: Чех; Колашинац; Папастатопулос; Монреаль (Гендузи, 67); Косельни; Джака; Мэйтлэнд-Найлс; Торрейра (Айуоби, 67); Озил (Уиллок, 77); Ляказетт; Обамейянг

Голы: Жиру, 49 (1:0); Педро, 60 (2:0); Азар, 65 (пенальти) (3:0); Айуоби, 69 (3:1); Азар, 72 (4:1)

Предупреждения: Педро (56); Кристенсен (68).