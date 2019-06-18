Определились потенциальные соперники Зари в Лиге Европы

В штаб квартире УЕФА состоялась жеребьевка первого отборочного раунда Лиги Европы.
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда Лиги Европы.
Напомним, луганская Заря начинает свой поход в группу Лиги Европы со второго отборочного раунда.
Результаты жеребьевки:
Мальме (Швеция) - Баллимина (Северная Ирландия)/Рунавик (Фарерские острова)
Коннас-Ки (Уэльс) - Килмарнок (Шотландия)
Брейдаблик (Исландия) - Вадуц (Лихтенштейн)
Бранн (Норвегия) - Шемрок Роверс (Ирландия)
Витебск (Беларусь) - КуПС (Финляндия)
Ордабасы (Казахстан) - Торпедо (Кутаиси, Грузия)
Санта-Хулиа (Андорра)/Европа (Гибралтар) - Легия (Польша)
Гзира Юнайтед (Мальта) - Хайдук (Хорватия)
Раднички (Сербия) - Флора (Эстония)
ЦСКА (Болгария) - Титоград (Черногория)
Маккаби (Хайфа, Израиль) - Мура (Словения)
Дебрецен (Венгрия) - Кукеси (Албания)
Женесс (Люксембург) - Тобол (Казахстан)
ФКСБ (Румыния) - Милсами (Молдова)
Чукарички (Сербия) - Бананц (Армения)
Крузейдерс (Северная Ирландия) - Б-36 (Фарерские острова)
Интер (Турку, Финляндия) - Брондбю (Дания)
Приштина (Косово)/Сент-Джозефс (Гибралтар) - Рейнджерс (Шотландия)
Корк Сити (Ирландия) - Прогресс (Люксембург)/Кардифф Мет Юни (Уэльс)
Мольде (Норвегия) - КР Рейкьявик (Исландия)
Левски (Болгария) - Ружомберок (Словакия)
Академия Пандев (Северная Македония) - Зриньски (Босния)
Зета (Черногория) - МОЛ Види (Венгрия)
Шахтер (Беларусь) - Хибернианс (Мальта)
Нефтчи (Азербайджан) - Сперанца (Молдова)
Олимпия (Словения) - РФШ Рига (Латвия)
Гонвед (Венгрия) - Жальгирис (Литва)
Радник (Босния) - Спартак (Словакия)
Фола (Люксембург) - Чихура (Грузия)
Алашкерт (Армения) - Македония (Северная Македония)
Динамо (Тбилиси, Грузия) - Ла Фиорита (Сан-Марино)/Энгордани (Андорра)
Широки Бриег (Босния) - Кайрат (Казахстан)
Кауно Жальгирис (Литва) - Аполлон (Кипр)
Вентспилс (Латвия) - Теута (Албания)
Краковия (Польша) - Дунайска Стреда (Словакия)
Стьярнан (Исландия) - Левадия (Эстония)
Барри Таун (Уэльс)/Клифтонвил (Северная Ирландия) - Хеугесунн (Норвегия)
Ритеряй (Литва) - Клаксвик (Фарерские острова)/Тре Фиори (Сан-Марино)
Динамо (Минск, Беларусь) - Лиепая (Латвия)
Норчепинг (Швеция) - Сент-Патрикс (Ирландия)
Абердин (Шотландия) - РоПС (Финляндия)
Домжале (Словения) - Бальцан (Мальта)
Лячи (Албания) - Хапоэль (Беэр-Шева, Израиль)
Будучность (Черногория) - Нарва Транс (Эстония)
Сабаил (Азербайджан) - Университатя Крайова (Румыния)
Пюник (Армения) - Шкупи (Македония)
АЕК (Кипр) - Петрокуб (Молдова)
Матчи первого раунда Лиги Европы состоятся 11 и 18 июля.
Напомним, что победителем ЛЕ-2018/2019 стал Челси, который в финальном матче одолел Арсенал.