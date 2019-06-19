УЕФА отклонил апелляцию по Мораесу

Жуниор Мораес / ffu

В Ньоне Апелляционный комитет УЕФА рассмотрел повторное обращение футбольных федераций Португалии и Люксембурга.

Соперники сборной Украины по отборочному циклу Евро-2020, которые продолжают оспаривать правомерность натурализации Жуниора Мораеса, получили очередной отказ. Согласно решению Контрольно-дисциплинарного органа УЕФА, натурализация Мораеса была признана соответствующей правилам.

"Апелляционный комитет УЕФА отклонил апелляцию Португалии и Люксембурга по делу Жуниора Мораеса. Это еще одна важная победа украинского футбола и подтверждение правомерности выступлений Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом!

Желаю Мораесу скорейшего выздоровления и возможности проявить себя в следующих матчах национальной сборной! Слава Украине!", - написал в Фейсбуке президент УАФ Андрей Павелко.

Напомним, Мораес дебютировал за сборную Украины в стартовых матчах квалификации на Евро-2020 в Лиссабоне и Люксембурге. Форвард был вынужден пропустить июньские матчи сборной из-за перелома ребер. Напомним, что подопечные Андрея Шевченко в них одержали две важные победы - над Сербией (5:0) и Люксембургом (1:0).