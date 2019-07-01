Известная спортсменка показала шикарное тело

Доротея Вирер / Инстаграм

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер для сборной значит многое. Благодаря стрельбе этой спортсменки Италия в смешанной эстафете стала бронзовым призером на зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, а также выигрывала медали на чемпионатах мира по биатлону. Кроме того, Вирер стала обладательницей Кубка Мира в зачете индивидуальных гонок.

Кроме спортивной карьеры Доротея Вирер продолжает удивлять поклонников горячими фото. На этот раз спортсменка опубликовала летнее фото в купальнике.

Доротея не стала комментировать свой образ, поставив только эмодзи.

Напомним, ранее Доротея Вирер побаловала фанатов жаркими фото.