Футболист Шахтера спел гимн киевского Динамо

Шахтер - Динамо / fcdynamo.kiev.ua

Футболист Шахтера U-17 Абдулла Абдуллаев совершил неординарный поступок - надел футболку Динамо и спел гимн киевлян, сообщает Динамомания.

Что заставило Абдуллу пойти на такой рискованный шаг, остается неизвестным. Хотя не сложно предположить, что он проиграл кому то спор.

Интересно, что видео выложил в Инстаграм нападающий Динамо Владислав Ванат.

Нападающий "Динамо" Владислав Ванат в сториз своего Instagram выложил видео, в котором игрок "Шахтера" Абдулла Абдуллаев, облаченный в динамовскую футболку, поет гимн киевского клуба и целует его эмблему. pic.twitter.com/bg927wIVDr — Dynamomania.com (@dynamomania_com) 2 июля 2019 г.

Реакции со стороны Шахтера пока не последовало.