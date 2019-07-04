Футболист Шахтера спел гимн киевского Динамо

Игрок молодежной команды горняков признался в любви к извечному сопернику.
Футболист Шахтера U-17 Абдулла Абдуллаев совершил неординарный поступок - надел футболку Динамо и спел гимн киевлян, сообщает Динамомания.
Что заставило Абдуллу пойти на такой рискованный шаг, остается неизвестным. Хотя не сложно предположить, что он проиграл кому то спор.
Интересно, что видео выложил в Инстаграм нападающий Динамо Владислав Ванат.
Нападающий "Динамо" Владислав Ванат в сториз своего Instagram выложил видео, в котором игрок "Шахтера" Абдулла Абдуллаев, облаченный в динамовскую футболку, поет гимн киевского клуба и целует его эмблему. pic.twitter.com/bg927wIVDr— Dynamomania.com (@dynamomania_com) 2 июля 2019 г.
Реакции со стороны Шахтера пока не последовало.