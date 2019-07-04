"Хочу сделать что-то хорошее для страны": кандидат от Слуги народа прокомментировал решение уйти из Карпат

Артем Федецкий был любимцем фанатов Карпат / ФФУ

34-летний защитник львовских Карпат Артем Федецкий официально заявил об уходе из клуба.

"В футболе и в спорте так же, как и в жизни - испытаний не избежать. Различные факторы вмешиваются и жизнь превращается в остросюжетный сериал. Иногда просто не знаешь, как все будет развиваться завтра. Я ни о чем не жалею", - приводит слова Федецкого пресс-служба Карпат.

Футболист признался, что на данный момент не собирается объявлять о завершении карьеры.

"Вы знаете, когда я впервые покидал Карпаты, то тогда никто не мог предположить, что однажды я вернусь во Львов. Действительно не в моих правилах категорически заявлять или зарекаться. Все в жизни бывает. Сейчас не нужно спешить. Мне отец часто говорил: "Сын, если не знаешь, как надо поступить, просто не спеши. Жизнь подскажет и направит, куда надо". Что бы не случилось я остаюсь горячим и преданным болельщиком Карпат", - заявил футболист.

Прокомментировал экс-футболист сборной Украины и свои ближайшие планы. Как известно, футболист является кандидатом в депутаты на ближайших парламентских выборах.

"Дальнейшие планы? Время покажет. Хочу сделать что-то хорошее для людей. Страна - как маленький футбольный коллектив. Для меня открывается новый жизненный этап, который надо принять с честью и делать все для того, чтобы было лучше для всех", - резюмировал Федецкий.

Наивысшими достижением на внутренней арене Федецкого с Карпатами были два 5 места в УПЛ (2009/10, 2010/11) и полуфинал Кубка Украины (2011/12). На европейской арене Федецкий вместе с львовянами провели фантастический сезон-2010/11. Начав квалификацию Лиги Европы со 2-го раунда Карпаты вышли в групповой этап турнира, в том числе пройдя Галатасарай в 4-м раунде. Турнир для львовян закончился в квартете с ПСЖ, Севильей и дортмундской Боруссией.

Напомним, Карпаты сумели сохранить место в УПЛ победив в переходных матчах луцкую Волынь.