"Башенко хотел всем показать насколько всемогущ": победительница Европейских игр Анна Соловей

Анна Соловей / НОК

Недавно разгорелся громкий скандал между чемпионкой Европейских игр Анной Соловей и президентом Федерации велоспорта Украины Александром Башенко. Чиновник опустился до низости и публично оскорбил лучшую украинскую спортсменку.

Главред пообщался с золотой надеждой Украины Анной Соловей и с первых уст узнал всю ситуацию.

- Анна анализируя победную гонку, насколько тяжело далось золото Европейских игр?

- Золото всегда дается тяжело, морально, материально и физически. Любые старты такого уровня в первую очередь требуют спокойствия и терпения. Очень рада, что мне удалось все эти составляющие собрать воедино и победить.

- Как оцените уровень своих соперников в Минске?

- Если посмотреть на стартовый лист, то можно увидеть довольно интересный список сильных соперниц, которые выигрывали золото Чемпионатов мира, Европы и других престижных соревнований. В Минске принимали участие все, кого можно увидеть на этапах кубка мира и других как трековых, так и шоссейных гонках.

Анна Соловей / Фото с личного архива

- Как вам организация Европейских игр в этом году?

-Все на наивысшем уровне, везде чистота и порядок. Не вооруженным взглядом видно, что огромную работу проделали волонтеры. Они дружелюбные, веселые, и всегда были готовы прийти на помощь. Также было весело наблюдать за аниматорами в огромных плюшевых костюмах лисиц, которые дарили всем гостям улыбки и позитивный заряд энергии.

- Что самое главное вам бы хотелось донести всем сборникам на подобных турнирах?

- Что нужно получать удовольствие от жизни в независимости победитель ли ты сегодня, или проигравший. Завтра будет новый день, новая страница увлекательной книги под названием "Твоя жизнь", делай ее яркой, и не унывай! Ведь все в твоих руках!

Анна Соловей / Фото с личного архива

- Расскажите о тех людях, кто внес свою лепту в вашу золотую медаль?

- Мои родные люди и друзья, мой молодой человек, который верит в меня порой намного больше чем я в себя! С ним я готовилась к этим стартам. Он сопровождал меня на машине, раскатывал меня. Естественно, что это тренера которые были в Минске. На старте и в самой гонке многое значит от спокойствия тренера. Был такой момент, когда я начала понемногу терять контроль в гонке, суетится и нервничать. Тренер это увидел и в нужный момент крикнул одно единственное слово: "Спокойно!". Тогда мне уже больше ничего не нужно было, взяв под контроль эмоции начала ждать момент для атаки.

- Прокомментируйте ситуацию с президентом Федерации велоспорта Украины Александром Башенко? Почему он опустился до откровенных оскорблений и что вообще хотел своим поступком доказать общественности?

- Я могу комментировать только свое поведение, но ни в коем случае не могу комментировать действия другого человека.

По правде говоря, я не понимаю его действий. Возможно он хотел показать насколько всемогущ.

Анна Соловей / Фото с личного архива

- Вся спортивная общественность Украины вас поддержала и в итоге у вас состоялась встреча с министром семьи, молодежи и спорта Ждановым. Что вам дала эта встреча?

- Людям уже надоело такое некорректное отношение руководства. Моя ситуация была последний каплей терпения. Во многих городах параллельно с Киевом прошли акции в мою поддержку.

Эта встреча дала кардинальные изменения. Создана группа для работы над этим вопросом.

- Какие шаги будут предприниматься для решения данного конфликта?

- Ситуация очень непростая и требуется время для решения данного вопроса. На данном этапе что-либо говорить еще рано.

- Обычно многие спортсмены за публичное оскорбление обращаются в Суд. Вы не планируете решить конфликт с господином Башенко в Суде?

- Пока мне трудно ответить на этот вопрос. Все будет зависеть от дальнейшего развития ситуации.

Анна Соловей / Фото с личного архива

- Какой результат решения данной ситуации вас устроит?

- Отставка нынешнего президента федерации велоспорта Украины и перезагрузка всей системы. Потому что смена одного человека ни к чему не приведет.

- Башенко вас упрекал, что финансирует, купил дорогой велосипед. Проясните в реальности нашим читателям всю ситуацию?

- Он купил мне велосипед, это правда. Но во-первых - это не топовый велосипед. Во-вторых - на таких велосипедах ездят ребята из нашей мужской континентальной команды LCT. Поэтому мы не знаем действительно ли покупал его Башенко и что это были за деньги. Печальней всего что велосипед не выдержал и года нагрузок, было заменено несколько деталей так что назвать его очень дорогим при всем своем желании я не могу.

Лично от Башенко получала призовые за серебро в Баку. Перед стартом первых Европейских игр он заявил, что за каждую медаль будет вручать призовые.

Еще был момент, когда он позвонил и сказал, что оплатил мне перелет выделив тем самым 500 евро. Больше от него никаких финансов мне не поступало.

Анна Соловей / фото с личного архива

- Какие ваши ближайшие спортивные планы?

- Подготовка к ближайшим стартам, чтобы достойно представить Украину на соревнованиях.