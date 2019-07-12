Кубок Украины-2019/20: расписание турнира, кто и когда играет

УАФ представил новую структуру проведения Кубка Украины.
24 июля состоится жеребьевка Кубка Украины сезона-2019/2020, в котором примут участие 20 команд.
Официальный сайт Украинской Ассоциации футбола представил структуру проведения Кубка Украины следующего сезона.
Первый предварительный этап
20 команд (2 аматоров + 18 команд Второй лиги)
Матчи - 07.08.2019. Жеребьевка - 24.07.2019.
Второй предварительный этап
26 команд (10 победителей первого предварительного этапа + 15 команд Первой лиги + 1 команда Второй лиги)
Матчи - 21.08.2019. Жеребьевка - 09.08.2019.
Третий предварительный этап
20 команд (13 победителей второго предварительного этапа + 1 команда Первой лиги + 6 команд УПЛ (7-12-е места)
Матчи - 27.09.2019. Жеребьевка - 23.08.2019.
1/8 финала
16 команд (10 победителей третьего предварительного этапа + 6 команд УПЛ (1-6-е места)
Матчи - 30.10.2019. Жеребьевка - 02.10.2019.
1/4 финала
8 команд (победители 1/8 финала)
Матчи - 04.03.2020. Жеребьевка - 01.11.2019.
1/2 финала
4 команды (победители 1/4 финала)
Матчи - 22.04.2020.
Финал
13.05.2020
Напомним, что победителем Кубка Украины-2018/19 стал донецкий Шахтер, который в финальном матче разгромил перволиговый Ингулец.