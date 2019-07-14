Тони Йока нокаутировал бывшего украинца Дмитренко

Тони Йока победил Александра Дмитренко / 24matins

Во французском Антибе завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стала встреча в супертяжелом весе. На ринге сошлись олимпийский чемпион 2016 года перспективный француз Тони Йока и 37-летний немец украинского происхождения Александр Дмитренко.

С самого начала боя Йока занял центр ринга и активно работал джебом и на дальней дистанции. Во втором раунде у француза прошел мощный апперкот, но Дмитренко он не потряс. А вот 3-й раунд стал в этом поединке последним. Йока попал в голову Дмитренко правым прямым, тот оказался на канвасе, но продолжил бой. Француз рванул на добивание и едва не вынес экс-украинца за пределы ринга, после чего рефери остановил избиение.

Таким образом, Йока добыл шестую победу в шести боях в профессионалах. Что касается Дмитренко, то он потерпел третье поражение кряду, до этого он уступил Брайанту Дженнингсу и Энди Руису.

Напомним, что мексиканец Рей Варгас победил Томоки Камеду и сохранил титул WBC.