"Вы нищие собаки" - Давид Трезеге сцепился с полицейскими

19 июля 2019, 14:49

Известный французский футболист Давид Трезеге оскорбил полицейских при задержании.

Давид Трезеге
Давид Трезеге / Football.ua

Бывший футболист сборной Франции и туринского Ювентуса Давид Трезеге, был лишен водительского удостоверения из-за вождения автомобиля в нетрезвом состоянии, также обвиняется в оскорблении полицейских, сообщает Gazzetta dello Sport.

Один из свидетелей произошедшего сообщил, что автомобиль Трезеге двигался зигзагообразно, после чего он был остановлен. Француз изначально отказался от теста на алкоголь, после чего начал оскорблять сотрудников полиции.

"Вы нищие, бедные собаки! Для меня вы никто, вы лузеры. Вы даже не заработаете 2000 евро", - говорил полицейским Трезеге.

Пока неизвестно, на какой срок Трезеге лишен права управления автомобилем.

Трезеге долгое время играл за Ювентус, в составе которого стал самым результативным иностранцем в истории клуба. Выступал за сборную Франции, в составе которой стал чемпионом мира 1998 года и чемпионом Европы 2000 года, в финале которого забил золотой гол в ворота сборной Италии, принеся победу своей команде со счетом 2:1. 

Напомним, сборная Франции стала чемпионом мира одолев в финале Хорватию. 

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