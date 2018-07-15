Франция - Хорватия 4:2. Команда Дешама победила на ЧМ-2018 и выиграла второй Кубок Мира. Видео голов, фото

15 июля 2018, 19:55

Один из лучших финалов в истории принес победу французам.

  • Президенты Франции и Хорватии Эммануэль Макрон и Колинда Грабар-Китарович Reuters
  • Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович радуется голу в ворота сборной Франции под аплодисменты Джани Инфантино и Владимира Путина. Reuters
  • Гризманн четко реализовал пенальти и вывел свою команду второй раз в финальном матче. Reuters
  • Гризманн празднует забитый мяч. Reuters
  • Лидеры своих команд на ЧМ-2018 - Лука Модрич против Антуана Гризманна. Reuters
  • Участники Pussy Riot ненадолго сорвали матч во втором тайме, выбежав на поле. Reuters
  • Поль Погба вгоняет третий мяч в ворота Субашича. Reuters
  • Реакция Субашича на третий гол в свои ворт Reuters
  • Радость Поля Погба. Reuters
  • Мощный удар Мбаппе довел счет до разгромного. Reuters
  • Киллиан Мбаппе оправдал звание самого талантливого молодого игрока мира, забив гол в финале. Reuters
  • Реакция болельщиков Хорватии на счет 1:4. Reuters
  • Марио Манджукич реабилитировался за автогол, сравняв счет после дикой ошибки Льориса. Reuters
  • Радость президента Франции после четвертого гола команды Дешама. Reuters
  • Французские болельщики смотрят футбол на экране в Париже. Reuters
  • Франция - Хорватия 4:2. Команда Дешама победила на ЧМ-2018 и выиграла второй Кубок Мира. Видео голов, фото Reuters
  • Сборная Франции после финального свистка. Reuters
  • Дидье Дешам. Reuters
  • Болельщики Франции в Париже. Reuters
  • Победители благодарят трибуны за поддержку. Reuters
  • Инфантино, Путин и Макрон вручают Мбаппе приз лучшему молодому игру турнира. Reuters
  • Сборная Хорватии - стартовый состав. Reuters
  • Сборная Франции - стартовый состав. Reuters
  • Франция - Хорватия 4:2. Команда Дешама победила на ЧМ-2018 и выиграла второй Кубок Мира. Видео голов, фото Reuters
  • Франция - Хорватия 4:2. Команда Дешама победила на ЧМ-2018 и выиграла второй Кубок Мира. Видео голов, фото Reuters
  • Марио Манджукич срезает мяч в свои ворота после подачи Гризманна. Reuters
  • Иван Перешич сравнивает счет. Reuters

Сборная Франции в финальном матче Чемпионата мира 2018 года на московском стадионе "Лужники" обыграла команду Хорватии со счетом 4:2 и второй раз в своей истории победила на ЧМ.

На 18 минуте форвард сборной Хорватии Марио Манджукич после подачи Антуана Гризманна срезал мяч в собственные ворота и забил таким образом первый автогол в ворота чемпионатов мира

На 35 минуте подачу, летевшую к Матюиди, прерврал рукой Перишич. Аргентинский арбитр Нестор Питана после аппеляции со стороны французских футболистов решил посмотреть повтор, после чего указал на "точку"- 11-метровый безукоризненно реализовал Антуан Гризманн, разведя мяч и Субашича по разным углам ворот. Таким образом форвард реализовал первый пенальти в истории финалов ЧМ, который был назначен с помощью системы VAR.

Во втором тайме хорваты вынуждены были рисковать и раскрываться, а французы начали ловить их на ошибках, играя из глубины с контратаками - и бытсро добились успеха. Это принесло успех: на 58 минуте Мбаппе убежал от Стринича, прострелил на Гризманна, тот скинул Погба, который сперва подбил Ловрена, а потом прицельной наводкой зарядил в угол — 3:1. Спустя меньше чем через 10 минут Эрнандес ускользнул по флангу, выкатил в центр на Мбаппе, который спрятал удар под Виду и с 20 метров вогнал мяч в ближний, доведя счет до разгромного.

Интригу в матч решил внести кипер французов Льорис, попытавшийся при выносе мяча обхитрить Манджукича, который просто подставил ногу, накрыв финтящего кипера, и отправил мяч в ворота. На большее хорватов не хватило - несмотря на старания соперников и отчаянные атаки на последних минутах, подопечные Дешама уверенно контролировали игру и довели матч до логичной победы.

Статистика финала ЧМ-2018

ФранцияХорватия 4:2
15 июля, 18.00, Москва, Россия. Стадион "Лужники"
Голы: 1:0 – 18, автогол Манджукич, 1:1 – 28 Перишич, 2:1 – 38, пенальти Гризманн, 3:1 – 59 Погба, 4:1 – 65 Мбаппе, 4:2 – 69 Манджукич.

Франция – Льорис, Варан, Люка Эрнандес, Павар, Умтити, Канте (Нзонзи, 55), Погба, Матюиди (Толиссо, 73), Гризманн, Жиру (Фекир, 81), Мбаппе.
Хорватия – Субашич, Ловрен, Стринич (Пьяца, 81), Врсалько, Вида, Ракитич, Брозович, Перишич, Модрич, Ребич (Крамарич, 71), Манджукич.
Предупреждения: Канте (27), Люка Эрнандес (41), Врсалько (90).

 Интересные факты финала ЧМ-2018

Впервые с финала в Париже в 1998 году в финале было забито три гола. Кроме того, матч в Москве стал первым с 1974 года финалом чемпионата мира, где до перерыва было забито не меньше 3 голов. 

9 из 10 последних финалов ЧМ выиграла команда, которая забивала первой. Единственное исключение было на ЧМ-2006, где сборная Франции уступила Италии в серии пенальти.  

Сборная Франции ни разу не проиграла, когда Нголо Канте и Поль Погба вместе выходили в стартовом составе. Всего таких матчей было 18 – 14 побед и 4 ничейных результата.

Ни разу с 1930 года сборная, проигравшая первый тайм финала, не становилась чемпионом мира.

Четверо участников Pussy Riot выбежали на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу. Они сделали это в рамках акции "Милиционер вступает в игру". Это произошло в начале второго тайма.

19-летний Мбаппе стал вторым после Пеле самым молодым автором гола на ЧМ. Бразильский нападающий автором гола на ЧМ-1958 стал в 17 лет.

В финале ЧМ-2018 было забито 6 мячей – столько же, сколько на предыдущих четырех ЧМ вместе взятых.

Франция во 2-й раз стала чемпионом мира по футболу. Впервые это произошло в 1998 году. Тогда чемпионат мира проходил на территории Франции.

49-летний Дешам стал третьим человеком, выигравшим ЧМ как игрок и как тренер. Ранее это удавалось бразильцу Марио Загалло и немцу Францу Беккенбауэру.

Дешам – самый молодой тренер, выигравший ЧМ, с 1990 года – тогда чемпионом стала Германия во главе с 44-летним Беккенбауэром.

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн был признан лучшим игроком финала ЧМ-2018. В решающем матче с командой Хорватии (4:2) нападающий реализовал пенальти на 38-й минуте. Форвард "Атлетико" трижды признавался игроком матча на ЧМ-2018.

 

Видео финал ЧМ-2018 Франция - Хорватия

 

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