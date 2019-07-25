Лига Европы. Заря разобралась с Будучностью

25 июля 2019, 23:52

Луганский клуб победил в первом матче квалификационного раунда Лиги Европы.

Будучность - Заря
Будучность - Заря / champion.com.ua

В своем первом официальном матче под руководством Виктора Скрипника луганская Заря встретилась с черногорской Будучностью.

Определенно - у луганской команды более амбициозные планы на нынешний евросезон, чем участие в квалификации. Однако неудачная игра в минувшем сезоне в чемпионате и итоговое пятое место в турнирной таблице привели к тому, что для достижения цели Заре необходимо пройти несколько квалификационных раундов. 

В первом матче с черногорской Будучностью, луганчане сыграли великолепно и добились приемлемого результата.

Уже к 19-й минуте на табло горел счет 0:2 в пользу украинского клуба. Дубль оформил Артем Громов. Добившись такого преимущества гости сбавили обороты, видимо, посчитав, что смогут угрожать воротам соперника и в контратаках. Однако Будучность не раскрывалась настолько, чтобы оставлять пространство Будковскому и Громову. В итоге, до перерыва счет на табло больше не менялся.

На 60-й минуте Михайло Перович сократил разрыв в счете, тем самым вернув интригу в матче. Под конец матча вышедший на замену Леван Арвеладзе сделал счет 1:3. Концовка матча не изобиловала острыми моментами и больше голов болельщики не увидели.

Заря побеждает Будучность с комфортным счетом, и ответный матч через неделю превращается в простую формальность.

Лига Европы. Второй квалификационный раунд:

Будучность (Черногория) - Заря (Украина) - 1:3 (0:2)

Будучность: Драгоевич, Вучич, Милич, Дамьянович, Больевич, Бакич (Зарубица, 46), Стоилькович, Миркович (Божович, 77), Мийич, Божович (Райчкович, 46), Перович

Заря: Шевченко, Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко (Абу Ханна, 85), Иванисеня, Кочергин, Юрченко (Лунев, 64), Хомченовский, Громов (Арвеладзе, 80), Будковский

Голы: Громов (16, 19), Перович (60), Арвеладзе (82)

Предупреждения: Михайличенко (23), Бакич (23), Мийич (38), Миркович (48), Перович (71), Больевич (90).

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