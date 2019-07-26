Динамо - Шахтер: где смотреть Суперкубок, история встреч, погода в день матча

Динамо - Шахтер в Одессе сразятся за Суперкубок

В воскресенье, 28-го июля, состоится поединок за Суперкубок, в котором киевское Динамо будет противостоять донецкому Шахтеру.

Суперкубок Украины был основан в 2004 году. Обладателем этого трофея становились только две команды - киевское Динамо и донецкий Шахтер. Восемь трофеев на счету донецкого клуба, семь раз Суперкубок выигрывали киевляне.

Где смотреть Суперкубок

В прямой трансляции матч за Суперкубок-2019 можно будет посмотреть в 21:00 на телеканалах Украина и Футбол 1.

На канале Футбол в 20:15 начнется программа Великий футбол, в эфире которой ведущий обсудит с экспертами расклады перед поединком, а после финального свистка, ориентировочно в 23:15, эксперты поделятся со зрителями впечатлениями о матче.

Также текстовую трансляцию матча будет вести Главред.

В матчах Динамо - Шахтер всегда борьба на поле / Обозреватель

Динамо - Шахтер: история встреч

В 11 предыдущих матчах за Cуперкубок встречались Динамо и Шахтер. В личных финалах со счетом 6:5 лидирует Динамо.

За времена независимости Шахтер и Динамо сыграли между собой всего 90 матчей, в которых донецкий клуб одержал 33 победы, 31 раз сильнее оказывались киевляне и 26 матчей закончились с ничейным результатом. Разница забитых и пропущенных голов - 113-106 в пользу горняков.

Напомним, что в прошлом году обладателем Суперкубка стало Динамо, которое с минимальным счетом победило Шахтер. Победный гол на 18-й минуте забил Виталий Буяльский.

Погода в день матча за Суперкубок

Синоптики обещают в день матча футбольную погоду: солнечно и без осадков. Температура воздуха к моменту начала встречи ожидается - плюс 24 градуса.

Все болельщики смогут насладиться противостоянием грандов украинского футбола на стадионе Черноморец 28 июля в 21.00.