В матче УПЛ впервые в истории будет работать VAR

VAR внедряется в УПЛ / Sportbox

В стартовом матче украинской Премьер-лиги Мариуполь сразится с коваливским Колосом. Матч состоится 30-го июля в Киеве на Оболонь Арене в 19:00.

В этой игре впервые в истории УПЛ будет протестирована система видеопомощи арбитру (VAR). Пока что система будет работать в режиме офлайн. Это позволит протестировать оборудование и провести обучение арбитров.

С VAR на матче будут работать Юрий Можаровский (арбитр VAR), Александр Войтюк (ассистент VAR) и Виктор Дердо (наблюдатель VAR).

Стоит отметить, что после получения необходимых разрешений ФИФА использования системы видеоповторов перейдет в режим онлайн. Ориентировочно это произойдет во втором круге нынешнего чемпионата.

Напомним, что официально VAR будет протестирован в матче за Суперкубок Украины между Динамо и Шахтером.