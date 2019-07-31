Карпаты вышли из единого телепула

ФК Карпаты / Официальный сайт

Львовские Карпаты приняли решение выйти из единого Телепула. Отныне все домашние поединки Карпат в сезоне 2019/20 будут показывать телеканалы 2+2 и УНИАН.

О новом сотрудничестве рассказал исполнительный директор львовского клуба Ростислав Ящишин.

"Наш клуб неоднократно выражал позицию относительно единого телевизионного пула и по коммерческим предложениям от каналов-трансляторов. Мы все же выступали за единство, поэтому на собрании Лиги отдали свой голос "за" создание телепула, однако, на выходе получили сумму вдвое меньшую, чем было озвучено ранее. Причина очень проста - четыре клуба не вступили в пул, и канал-транслятор уменьшил свое предложение на 50%. Соответственно, те клубы, которые остались в пуле, вместо возможности пополнить свой бюджет, получили объедки. Поскольку финансовой выгоды от контракта с УПЛ не наблюдалось, наш клуб был вынужден принять альтернативное предложение, при том интересное, с коммерческой точки зрения. Мы увидели, что руководство 2+2 максимально заинтересовано в сотрудничестве с Карпатами, готово к диалогу и компромиссу", - цитирует директора Карпат официальный сайт клуба.

Между тем львовский клуб предложил УПЛ выход из ситуации.

"Мы обратились к УПЛ с письмом, где не только объяснили свою позицию, но и предложили выход из неудобного положения. В частности, мы предложили господину Гримму оставить телевизионные права клубам еще на один сезон, а этот год потратить на максимально глубокое погружение в нюансы украинского футбола и более конструктивное общение с клубами, что позволит выкристаллизовать такое предложение по Телепулу, которое устроит все стороны, то есть все клубы.

Мы считаем, что другой путь непременно ухудшит и без того шаткую ситуацию в нашем футболе, где кроме раздоров и взаимных обвинений, к сожалению, находится очень мало места для конструктивного общения и взаимопонимания", - подытожил директор Карпат.

Напомним, что ранее Группа 1+1 Медиа сообщила о подписании долгосрочных контрактов с четырьмя клубами Премьер-лиги ‒ Динамо, Зарей, Десной и Днепром-1. К слову, уже 10 августа центральный матч всего лета Динамо ‒ Шахтер в 17.00 покажет телеканал 2+2.