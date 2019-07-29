2+2 и УНИАН ТВ будут транслировать матчи Украинской Премьер-лиги 2019

Киевское Динамо празднует победу в Суперкубке Украины-2019 / ФК Динамо Киев

Группа 1+1 Медиа сообщила о подписании долгосрочных контрактов с четырьмя клубами Украинской Премьер-лиги ‒ Динамо, Заря, Десна и Днепр-1, ‒ с последующей трансляцией их домашних матчей на телеканалах 2+2 и УНИАН ТВ.

В соответствии с подписанными соглашениями, группа берет на себя все обязательства по производству и размещению телетрансляций. Информация о передаче всех прав на показ матчей УПЛ телеканалам Футбол 1 и Футбол 2 была распространена преждевременно и без каких-либо подтвержденных оснований, уточнили в 1+1 media.

Уже со следующей недели зрители УНИАН ТВ смогут посмотреть прямые трансляции матчей

Десна" ‒ Львов 30 июля в 19.00;

Днепр-1 ‒ Олимпик 31 июля в 19.00;

Десна ‒ Ворскла 3 августа в 19.30;

Заря ‒ Днепр-1 4 августа в 18.30.

А уже 10 августа центральный матч всего лета Динамо ‒ Шахтер в 17.00 покажет телеканал 2+2.

Напомним, 28 июля в Одессе прошел матч за Суперкубок Украины, который разыгрывали сделавший в прошлом сезоне золотой дубль Шахтер и вице-чемпион страны Динамо Киев. Победа осталась за киевлянами, которые догнали Шахтер по числу трофеев в независимой Украине.