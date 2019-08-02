Лига Европы: известны все пары третьего квалификационного раунда

Лига Европы / fourthofficial.com

Состоялись все матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы, а это значит, что сформировалась сетка третьего раунда отбора Лиги Европы.

В нем сыграют 72 команды, сформировавшие 36 игровых противостояний.

Двадцать две команды – это неудачники текущей квалификационной кампании Лиги чемпионов, 50 команд – непосредственные участники Лиги Европы. Из этих 50-ти команд 14 стартуют непосредственно с третьего раунда (среди них – Мариуполь).

Все пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы:

Арарат- Армения - Сабуртало (Грузия)

Слован (Словакия) - Дандолк (Ирландия)

Сутьеска (Черногория) - Линфилд (Северная Ирландия)

Рига (Латвия) - ХИК (Финляндия)

Лудогорец (Болгария) - ТНС (Уэльс)

Астана (Казахстан) - Валетта (Мальта)

Шериф (Молдова) - АИК (Швеция)

Норрчепинг (Швеция) - Хапоэль (Беэр-Шева, Израиль)

Брондбю (Дания) - Брага (Португалия)

Пюник (Армения) - Вулверхэмптон (Англия)

Хаугесунд (Норвегия) - ПСВ (Голландия)

Торино (Италия) - Шахтер (Беларусь)

Мольде (Норвегия) - Арис (Греция)

Мидтьюлланн (Дания) - Рейнджерс (Шотландия)

Риека (Хорватия) - Абердин (Шотландия)

Локомотив (Болгария) - Страсбург (Франция)

Вентспилс (Латвия) - Гимарайнш (Португалия)

Аустрия (Австрия) - Аполлон (Кипр)

АЕК (Кипр) - Гент (Бельгия)

Фейеноорд (Голландия) - Динамо (Тбилиси, Грузия)

ФКСБ (Румыния) - Млада Болеслав (Чехия)

Легия (Польша) - Атромитос (Греция)

Партизан (Сербия) - Малатьяспор (Турция)

Мальме (Швеция) - Зриньски (Босния)

Нефтчи (Азербайджан) - Бней Иегуда (Израиль)

Люцерн (Швейцария) - Эспаньол (Испания)

Университатя (Румыния) - АЕК (Греция)

Спарта (Чехия) - Трабзонспор (Турция)

Тун (Швейцария) - Спартак (Россия)

Маккаби (Тель-Авив, Израиль) - Судува (Литва)

Антверпен (Бельгия) - Виктория (Чехия)

Сараево (Босния) - БАТЭ (Беларусь)

Дюделанж (Люксембург) - Нымме Калью (Эстония)

Вадуц (Лихтенштейн) - Айнтрахт (Германия)

ЦСКА (София, Болгария) - Заря (Украина)

Мариуполь (Украина) - АЗ Алкмаар (Голландия).

Первые матчи состоятся 8 августа, ответные – 15 августа.