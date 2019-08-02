Лига Европы: известны все пары третьего квалификационного раунда

Заря и Мариуполь получили своих соперников в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.
Состоялись все матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы, а это значит, что сформировалась сетка третьего раунда отбора Лиги Европы.
В нем сыграют 72 команды, сформировавшие 36 игровых противостояний.
Двадцать две команды – это неудачники текущей квалификационной кампании Лиги чемпионов, 50 команд – непосредственные участники Лиги Европы. Из этих 50-ти команд 14 стартуют непосредственно с третьего раунда (среди них – Мариуполь).
Все пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы:
Арарат- Армения - Сабуртало (Грузия)
Слован (Словакия) - Дандолк (Ирландия)
Сутьеска (Черногория) - Линфилд (Северная Ирландия)
Рига (Латвия) - ХИК (Финляндия)
Лудогорец (Болгария) - ТНС (Уэльс)
Астана (Казахстан) - Валетта (Мальта)
Шериф (Молдова) - АИК (Швеция)
Норрчепинг (Швеция) - Хапоэль (Беэр-Шева, Израиль)
Брондбю (Дания) - Брага (Португалия)
Пюник (Армения) - Вулверхэмптон (Англия)
Хаугесунд (Норвегия) - ПСВ (Голландия)
Торино (Италия) - Шахтер (Беларусь)
Мольде (Норвегия) - Арис (Греция)
Мидтьюлланн (Дания) - Рейнджерс (Шотландия)
Риека (Хорватия) - Абердин (Шотландия)
Локомотив (Болгария) - Страсбург (Франция)
Вентспилс (Латвия) - Гимарайнш (Португалия)
Аустрия (Австрия) - Аполлон (Кипр)
АЕК (Кипр) - Гент (Бельгия)
Фейеноорд (Голландия) - Динамо (Тбилиси, Грузия)
ФКСБ (Румыния) - Млада Болеслав (Чехия)
Легия (Польша) - Атромитос (Греция)
Партизан (Сербия) - Малатьяспор (Турция)
Мальме (Швеция) - Зриньски (Босния)
Нефтчи (Азербайджан) - Бней Иегуда (Израиль)
Люцерн (Швейцария) - Эспаньол (Испания)
Университатя (Румыния) - АЕК (Греция)
Спарта (Чехия) - Трабзонспор (Турция)
Тун (Швейцария) - Спартак (Россия)
Маккаби (Тель-Авив, Израиль) - Судува (Литва)
Антверпен (Бельгия) - Виктория (Чехия)
Сараево (Босния) - БАТЭ (Беларусь)
Дюделанж (Люксембург) - Нымме Калью (Эстония)
Вадуц (Лихтенштейн) - Айнтрахт (Германия)
ЦСКА (София, Болгария) - Заря (Украина)
Мариуполь (Украина) - АЗ Алкмаар (Голландия).
Первые матчи состоятся 8 августа, ответные – 15 августа.