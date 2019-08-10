Горняки вырвали у киевлян победу (видео всех голов в матче)

Динамо - Шахтер / ФК Динамо

Совсем недавно Шахтер и Динамо встречались в Суперкубке Украины - тогда киевляне уступали в счете, но все же смогли вырвать победу. И вот новая встреча - уже в рамках третьего тура чемпионата Украины.

В целом первый тайм прошел в равной борьбе, с небольшим преимуществом горняков. Подопечные Луиша Каштру отличились уже на 21-й минуте. Соломон на правом фланге обыграл Миколенко и от лицевой линии прострелилм, а Мораес пяткой переправил мяч в ворота. Буквально через десять минут горняки должны были удваивать счет. После передачи с левого фланга Марлос из центра штрафной Динамо попал в штангу.

И тут сработало старое футбольное правило: Не забиваешь ты - забивают тебе. Так и произошло. На 39-й минуте После удара Гармаша Пятов сыграл неудачно, в падении отбив мяч перед собой. Перепрыгнувший защитника горняков Родригес нанес головой точный удар. На перерыв команды ушли со счетом 1:1.

Второй тайм начался с атак горняков, которые активно вошли в игру. Киевляне действовали осторожно, в своеобразном эконом-режиме отдав инициативу горнякам. На 64-й минуте настойчивость Марлоса привела к взятию ворот киевлян. Марлос обыграл Де Пену, ворвался в штрафную и нанес удар - после рикошета от Миколенко мяч залетел в ворота.

Концовка матча была нервной, но больше болельщики голов не увидели. Динамо второй раз подряд проигрывает и отпускает Шахтер вперед. Похоже, матч против бельгийского Брюгге будет для Александра Хацкевича судьбоносным...

Под занавес первого тайма Жерсон Родригес сравнял счет.

На 64-й минуте Марлос забил победный гол.

Премьер-лига. Третий тур

Динамо - Шахтер - 1:2 (1:1)

Динамо: Бойко, Сидорчук (Андриевский, 66), Шепелев (Соль, 70), Де Пена, Цыганков (Вербич, 60), Миколенко, Гармаш, Жерсон Родригес, Бурда, Кадар, Кендзера

Шахтер: Пятов, Кривцов, Степаненко, Тайсон, Жуниор Мораес (Бланко Лещук, 81), Марлос, Соломон, Алан Патрик, Матвиенко, Исмаили, Болбат (Хочолава, 78)

Голы: Жуниор Мораес (21), Жерсон Родригес (39), Марлос (64)

Предупреждения: Шепелев (42), Жуниор Мораес (71), Андриевский (72), Алан Патрик (78).