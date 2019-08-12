Зрада: на стадионе во Львове включили песню "Я люблю тебя, Москва"

Стадион Украина

Скандальный инцидент произошел перед матчем третьего тура украинской Премьер-лиги Карпаты - Мариуполь (1:1).

Незадолго до начала матча на стадионе включили песню Moscow Never Sleeps в исполнении Тимати и DJ Smash, в которой есть слова "Я люблю тебя, Москва, люблю тебя".

На эту ошибку сразу отреагировал исполнительный директор Карпат Ростислав Ящишин.

"Прежде всего, конечно, надо извиниться. А потом найти, кто это сделал. Такая лажа не должна пройти безнаказанно", – заявил Ростислав Ящишин.

Сам матч команд завершился результативной ничьей 1:1.

Напомним, что центральный матч тура между киевским Динамо и донецким Шахтером завершился победой горняков со счетом 2:1.