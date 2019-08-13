Украинского футболиста московского Динамо возненавидели фанаты

Ивана Ордеца возненавидели украинские фаны / Динамо Москва

Украинский легионер московского Динамо Иван Ордец рассказал о реакции фанатов на его переход в российской клуб.

"Все, что творится - это ужас. Видел фотки тех, кто оставляет комментарии в Инстаграме. Там большинство - подростки! Жизни еще не прожили, по 12-15 лет. Родители даже не знают, что их дети пишут взрослым. Воспитание плохое", - цитирует 27-летнего защитника Sport24.

Среди причин переезда в Россию Ордец назвал низкую посещаемость матчей отечественного чемпионата.

"Играл в лиге, где на матчи ходят по три-четыре тысячи. Матчи Шахтера"! Ну как так? Понятно, что в стране идет война, денег ни у кого нет, но все равно", - резюмировал игрок.

Напомним, что Иван Ордец летом перешел в московское Динамо из донецкого Шахтера. Соглашение рассчитано на три года. 27-летний защитник зарабатывает в российском клубе 1 миллион евро в год плюс бонусы. Примечательно, что в Шахтере он зарабатывал не больше 400 тысяч евро.

Украинец пока не дебютировал в составе Динамо. В первых пяти турах РПЛ Ордец находился на скамейке запасных бело-голубых.