Шахтер в Инстаграме потроллил киевское Динамо

/ Reuters

Киевское Динамо не сумело преодолеть третий раунд квалификации Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей бельгийскому Брюгге.

Как только на НСК Олимпийском прозвучал финальный свисток, в Инстаграме донецкого Шахтера было выложено новое фото с явной издевкой над столичным клубом.

"Уже скоро Лига чемпионов в Харькове", – сказано в публикации донецкого клуба.

Напомним, горняки стартуют в Лиге чемпионов сразу с группового этапа. Жеребьевка этой стадии пройдет 29 августа.