"Макгрегор должен сидеть в тюрьме" - Хабиб Нурмагомедов

17 августа 2019, 17:15

Хабиб Нурмагомедов не понимает ирландских властей, которые до сих пор не посадили Макгрегора.

Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов / Reuters

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов раскритиковал поведение ирландца Конора Макгрегора, который ударил посетителя бара. 

"Не понимаю, почему США пускает таких в страну?. Многие из моих ребят страдают из-за проблем с визой, а к Макгрегору вопросов нет. Такие люди должны сидеть в тюрьме. Правительство должно размазать его. Ирландское правительство, вы где вообще? Пришлите ему локацию!", - цитирует Нурмагомедова TMZ Sports.

Россиянин подчеркнул, что в любом случае считает неприемлемым бить пожилых людей.

"Удивлен тем, что против Макгрегора не было выдвинуто никаких обвинений за этот поступок. Даже если старик ударил тебя 10 раз, ты не имеешь права отвечать. Надо уважать пожилых людей", - резюмировал Нурмагомедов.

Видео с нападением Макгрегора на посетителя бара в Дублине появилось в сети 15 августа. Ирландец оказался недоволен отказом мужчины угоститься его виски Proper Twelve. 16 августа стало известно, что Макгрегора обязали явиться в суд. Однако боец не был арестован.

Напомним, после победы над Макгрегором в титульном поединке на турнире UFC 229 в октябре прошлого года Хабиб Нурмагомедов выпрыгнул из октагона и набросился на тренера ирландца Диллона Дэниса, который позволял себе оскорбительные выкрики в сторону россиянина. В результате вспыхнула массовая драка между командами. 

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Конор Макгрегор UFC Хабиб Нурмагомедов новости спорта
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