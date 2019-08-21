Кубок Украины: результаты матчей предварительного раунда

Кубок Украины / ua.tribuna.com

20 августа были сыграны 10 матчей предварительного раунда Кубка Украины. На этой стадии сражались коллективы Второй лиги, и аматорские команды.

Из неожиданностей, стоит отметить вылет новокаховской Энергии от черновицкой Буковины, домашнее фиаско криворожского Горняка, а также победу хмельницкого Подолья над житомирским Полесьем.

К десяти победителям этого раунда теперь присоединятся клубы из Первой лиги.

Кубок Украины. Предварительный раунд:

Таврия-Симферополь - Реал Фарма - 5:0 (4:0)

Голы: Макарченко, 11 (1:0); Добровольский, 12 (2:0); Макарченко, 22 (3:0); Бижко, 39 (4:0); Шарабура, 78 (пенальти) (5:0)

Энергия - Буковина - 1:4 (0:3)

Голы: Сивка, 4 (0:1); Сантрапинских, 23 (0:2); Крашневский, 44 (0:3); Сивка, 60 (автогол) (1:3); Палагнюк, 72 (1:4)

Горняк - Чайка - 0:1 (0:1)

Гол: Волк, 26 (пенальти) (0:1)

Кристалл - Диназ - 1:1 (1:0), по пенальти - 2:4

Голы: Барладим, 42 (1:0); Прима Д., 90 (1:1)

Верес - Нива (Тернополь) - 2:1 (1:1)

Голы: Яременко, 18 (1:0); Скакун, 21 (1:1); Солдат, 90 (2:1)

Авангард (Бзив) - Волчанск - 0:2 (0:0)

Альянс - Ужгород - 2:0 (1:0)

Голы: Дугиенко, 10 (1:0); Шарай, 54 (2:0)

"Подолье" - "Полесье" 1:0 (1:0)

Гол: Зуевич, 13 (1:0)

Нива (Винница) - Никополь - 5:1 (2:1)

Голы: Молочко, 5 (0:1); Калитов, 15 (1:1); Маляренко, 41 (2:1); Маляренко, 58 (3:1); Маляренко, 70 (4:1); Подкуйко, 90 (5:1)

Калуш - ВПК-Агро - 1:0 (1:0)

Гол: Горбаченко, 31 (1:0)

Ранее УАФ представил новую структуру проведения Кубка Украины.

Напомним, что действующем обладателем Кубка Украины является донецкий Шахтер, который в финальном матче обыграл Ингулец из Петрово.