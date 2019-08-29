Луганская Заря вылетела из Лиги Европы

29 августа 2019, 21:56

Испанский Эспаньол вышел в групповой этап престижного европейского турнира.

Заря провалилась в матче с Эспаньолом
Заря провалилась в матче с Эспаньолом / УЕФА

Сегодня у луганской Зари был решающий матч. Луганчанам нужно обыграть Эспаньол со счетом 2:0, и тогда путевка в групповой этап Лиги Европы была бы завоевана. Но не сложилось. 

С первых минут украинский клуб делал все, чтобы добиться приемлемого результата, но на последней стадии атак луганчанам не хватало точности. Что касается гостей, то в первом тайме они задачу минимум выполнили. На 34-й минуте свой автограф в воротах Зари оставил хорошо известный украинским болельщикам португалец Факундо Феррейра. больше в первом тайме болельщики голов не увидели. 

Основные события в матче развернулись во втором тайме, но он также нам радости не принес. В начале второго тайма Леднев шикарным ударом сравнял счет и подарил надежду украинским болельщикам. Необходимо было развить успех, но луганчане снова провалились в защите, чем  воспользовались гости на все сто процентов. На 62-й минуте Матиас Варгас завершил многоходовку великолепным ударом в нижний угол ворот! Заря не сдалась, и билась до последнего. На 78-й минуте Дмитрий Хомченовский сделал голевую передачу, а Назарий Русин вогнал мяч в нижний угол ворот. 

Последние минуты матча были нервными, но больше ни одна из команд голов не забила. В итоге, еврокубковый путь Зари снова оборвался на стадии плей-офф. Касательно соперника, то Эспаньол продемонстрировал красивый атакующий футбол и заслуженно вышел в групповой этап Лиги Европы. 

Лига Европы. Плей-офф. Ответный матч:

Заря (Украина) - Эспаньол (Испания) - 2:2 (0:1)

Первый матч - 1:3

Заря: Шевченко, Михайличенко, Чеберко, Абу-Ханна, Тымчик, Иванисеня, Кочергин, Хомченовский, Леднев (Юрченко, 68), Громов (Русин, 58), Будковский (Кабаев, 81)

Эспаньол: Диего Лопес, Вила, Калеро, Льюис Лопес, Хави Лопес, Дардер (Санчес, 66), Рока, Гранеро, Мелендо,Феррейра (У Лэй,73), Варгас (Кампусано, 77)

Голы: Феррейра (34), Леднев (54), Варгас (62), Русин (78).

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Лига Европы Заря плей-офф новости футбола Эспаньол
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