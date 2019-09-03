Жеребьевка Юношеской лиги УЕФА: Динамо получило соперников

3 сентября 2019, 17:24

В первом раунде киевское Динамо U-19 встретится с македонской Шкендией.

Жеребьевка Лиги чемпионов
Жеребьевка Юношеской лиги УЕФА / УЕФА

Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого и второго раундов Пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА сезона-2019/2020, в которой от Украины принимает участие киевское Динамо U-19.

Результаты жеребьевки первого раунда:

Динамо (Киев, Украина) — Шкендия (Северная Македония)

Габала (Азербайджан) — АПОЭЛ (Кипр)

Шкендия (Албания) — Шериф (Молдова)

МТК (Венгрия) — Зриньски (Босния)

Сарагоса (Испания) — Корона (Польша)

Минск (Беларусь) — Дерби Каунти (Англия)

Эльфсборг (Швеция) — Мидтьюлланд (Дания)

Согндал (Норвегия) — Хонка (Финляндия)

Акранес (Исландия) — Левадия (Эстония)

Богемианс (Ирландия) — ПАОК (Греция)

Ренн (Франция) — Бродарац (Сербия)

Янг Бойз (Швейцария) — Рейнджерс (Шотландия)

Порту (Португалия) — Лиепая (Латвия)

Вииторул (Румыния) — Домжале (Словения)

Лудогорец (Болгария) — Слован (Словакия)

Астана (Казахстан) — Маккаби (Петах-Тиква, Израиль)

Матчи состоятся 2 и 23 октября.

Результаты жеребьевки второго раунда:

Динамо (Киев, Украина) / Шкендия (Северная Македония) — Богемианс (Ирландия) / ПАОК (Греция)

Шкендия (Албания) / Шериф (Молдова) — Согндал (Норвегия) — Хонка (Финляндия)

Сарагоса (Испания) / Корона (Польша) — Габала (Азербайджан) / АПОЭЛ (Кипр)

Эльфсборг (Швеция) / Мидтьюлланд (Дания) — МТК (Венгрия) / Зриньски (Босния)

Акранес (Исландия) / Левадия (Эстония) — Минск (Беларусь) / Дерби Каунти (Англия)

Порту (Португалия) / Лиепая (Латвия) — Вииторул (Румыния) / Домжале (Словения)

Янг Бойз (Швейцария) / Рейнджерс (Шотландия) — Лудогорец (Болгария) / Слован (Словакия)

Ренн (Франция) / Бродарац (Сербия) — Астана (Казахстан) / Маккаби (Петах-Тиква, Израиль)

Матчи состоятся 6 и 27 ноября.

Напомним, что недавно состоялась жеребьевка еврокубков, в которой ШахтерДинамо и Александрия получили соперников. 

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