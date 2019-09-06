Чемпионка мира по фитнес-бикини Кристина Короткая: есть три кита набора "мяса"

Главред взял интервью у Кристины Короткой / instagram.com/kris84tinka

Кристина Короткая - глава комитета спортсменов Национальной федерации бодибилдинга Украины, Elite Pro спортсменка, чемпионка мира в категории фитнес-бикини, мастер спорта Украины международного класса ответила на вопросы Главреда, в частности, объяснила, как похудеть, выстроить красивое тело, сказала, что есть три кита грамотного набора "мяса", а также назвала главную проблему бодибилдинга.

- Вы прошли разные уровни турниров - начинали с аматорских и дошли до турниров высшего уровня, в том числе чемпионата Украины, чемпионата Европы и чемпионата мира, выступали за рубежом. Уступают ли украинские турниры западным, и какие главные недостатки наших соревнований?

Безусловно, уровень организации международных турниров пока на сегодняшний день остается выше, чем в Украине, но я думаю это все-таки связано с финансированием нашего вида спорта, просто за рубежом это более развито, особенно, конечно, в Америке это вообще популярный вид спорта. К сожалению, у нас, я считаю, не хватает финансов.

То есть не хватает спонсоров, то есть министерство (Министерство молодежи и спорта - Ред.), оно как-бы поддерживает наш вид спорта, он является неолимпийским, на него, конечно, выделяются деньги, но, конечно, хотелось бы, чтобы выделялось больше для того, чтобы это было более развито, чтобы больше молодежи привлекалось, чтобы это больше поощрялось, потому что немножко, конечно, спорт в нашей стране недофинансирован...

…Этот спорт (бодибилдинг - Ред.), собственно, как и все виды спорта, достаточно дорогостоящий, то есть требует немаленьких вложений в себя, а хотелось бы, чтобы какая-то была и отдача.

- Вы - инженер и первые шаги в спорте делали самостоятельно. Назовите, пожалуйста, главные ошибки, которые не стоит повторять новичкам в зале?

Да, спорт появился в моей жизни в достаточно уже в таком позднем возрасте - в 31 год я пришла в зал, занималась я сама, без тренера, это было такое мое хобби. Конечно, училась на своих собственных ошибках.

Для новичков я советую все-таки, если вы хотите просто заниматься спортом для себя, а тем более, если вы хотите, чтобы это было более профессионально, конечно, безусловно, лучше начинать работу стренером - так вы сэкономите себе время и здоровья.

Опыт, полученный на собственных ошибках, он, конечно, может быть более доходчив, но к чему такой сложны путь - потому что спорт достаточно травмоопасный, и очень легко получить травму и испортить себе впечатление, в принципе, потом на всю жизнь, сказать: "Да зачем оно мне это нужно". А при грамотном подходе можно минимизировать риски и получить лучший результат за более короткие сроки…

Бодибилдинг - это такой вид спорта - это как бы строительство тела, эстетика тела, и к нему нужно тоже подходить с умом - не просто приходить в зал и выполнять все подряд, а вот смотреть на свою фигуру, на свой тип телосложения, смотреть на свои отстающие и доминирующие группы мышц, то есть выстраивать свое тело…

Главред взял интервью у Кристины Короткой / instagram.com/kris84tinka

- Бытует мнение, что высокого результата в бодибилдинге невозможно достичь без фармакологии. Можете ли вы назвать безопасное вещество (именно вещество, без торговой марки), кроме белка, которое может помочь быстро построить красивый мышечный корсет?

Нет, я таких веществ не знаю, не применяю. Быстро ничего в этом виде спорта не получится, если кто хочет быстро, - то его постигнет горькое разочарование. К сожалению, это процесс занимает достаточно долгое время - у кого-то чуть быстрее, зависит от генетики…, но при правильно выстроенном питании и правильном плане тренировок, и хорошем восстановлении - всего этого, в принципе, достаточно с головой для того, чтобы выстроить красивое тело, единственное, что это займет достаточно такой немаленький промежуток времени… Люди употребляют фармакологию для достижения быстрых результатов…

Для участия в турнирах международных уровней, в частности, таких как чемпионат Европы, чемпионат Украины, спортсмены проходят допинг-контроль. Очень жесткие меры, если спортсмен попадается на допинге, - это дисквалификация на четыре года из федерации, это штраф, по-моему, тысяча евро, плюс - это лишение всех титулов… я считаю, - этот риск неоправдан… допконтроль сдают выборочно, не все, потому что, как вы понимаете, эти анализы достаточно дорогие…

- Бодибилдеры профи и новички часто закупаются протеином и пьют его постоянно и не раз в день. В каких случаях пить протеин оправдано, а в каких - об этом не стоит и думать?

Протеин… - это пищевая добавка, никакого отношения к фармакологии она не имеет… Допустим, нужно человеку употребить в сутки какое-то количество белка, ну вот на свою массу тела, чем больше масса тела, естественно, тем больше белка в день нужно употребить.

…для того, чтобы мне нарастить мышечную массу, мне… нужно употребить в сутки два грамма белка на килограмм тела, то есть мне нужно употребить в сутки 120 граммов белка. 120 грамм белка - это приблизительно полкилограмма в готовом виде мяса, допустим, курятины.

Ну вот представьте себе, я в день должна съедать только полкилограмма курятины, плюс я там должна съедать, допустим, полкилограмма какой-то каши и еще что-то… Справится ли мой ЖКТ (желудочно-кишечный тракт - Ред.) с таким объемом пищи, как вы думаете? Тяжеловато, да? Вот поэтому протеин целесообразно принимать в том случае, когда вы не добираете свою норму белковой пищи…

- Еще не закончился сезон отпусков, и некоторые за неделю рассчитывают сбросить все, что было наедено годами. Какой секрет экстренного похудения без потери мышечной массы?

Секретов никаких нет. Нет экстренных методов похудения без потери мышечной массы и ущерба для здоровья. Все, что быстро - это недолговечно… Мы не приемлем диет, это должно стать образом жизни. Все диеты краткосрочные, они имеют временный эффект. После которых, в большинстве своем, наступает гиперкомпенсация, когда человек сбросил, грубо говоря, пять килограмм, а потом вернулся к привычному режиму питания и набрал семь… Все, что быстро - это неэффективно…

Человек не должен изнурять себя диетами, вы просто должны… все время стараться питаться относительно чисто и безвредно для организма. Да, можно… иногда позволить себе что-то вкусненькое, что-то, грубо говоря, вредное - тогда это не будет таким ударом по вашему организму. Но на постоянной основе все-таки должно присутствовать правильное питание.…

Никакой волшебной таблетки нет, секретов никаких тоже нет, все элементарно и просто - …фигура либо есть, либо не надо есть. Все, ну вот честно…

Главное правило - ты должен тратить больше, чем ты потребляешь (калорий - Ред.). Только тогда ты будешь худеть. Все.

Главред взял интервью у Кристины Короткой / instagram.com/kris84tinka

- Какие главные правила и секреты сушки?

…худеет человек за счет дефицита калорий… я потихоньку начинаю создавать себе дефицит калорий и повышать физическую активность, то есть по чуть-чуть добавлять кардио о понижать калораж свой суточный. За счет этого создается дефицит калорий и организм худеет, все элементарно… Да, это главное правило, и пить побольше жидкости - все, больше никаких секретов тут нет… Если вы будете тратить больше, чем вы потребляете - у вас нет шансов не похудеть, вы все равно будете худеть…

- Набрать мышечную массу, как и похудеть, непросто. Какие ключевые правила грамотного набора "мяса"?

Нужно грамотно распределять свою нагрузку, то есть работу в зале. Нужно сбалансированное правильное, хорошее питание… Все, в принципе, завязано на трех китах…: 70% зависит от питания, 20 - от тренировок и десять - восстановление…

Организм должен восстанавливаться - это здоровый полноценный сон и отдых. Это тоже очень важно, иначе организм будет постоянно в стрессе, не будет успевать восстанавливаться…

- В организме есть так называемые жировые ловушки. Чаще всего - это живот, бедра и руки. Как бы вы посоветовали бороться с жировыми ловушками?

…Локально воздействовать на какую-либо часть тела невозможно. Если организм худеет, он худее везде.

- Как вы считаете, какая основная проблема бодибилдинга в Украине?

Наверное, все-таки безграмотность людей, занимающихся этим видом спорта. В Америке, в частности, у них это очень развито, у них даже с медицинской точки зрения это очень развито. Люди, которые занимаются профессионально, они все занимаются подконтрольно врачам. Они регулярно - каждую неделю - сдают анализы, они следят за состоянием своего организма и корректируют все эти нюансы. Но там есть и специалисты…, которые компетентны в этих вопросах.

У нас же так - ни разу анализы не сдавав, люди себе готовятся, употребляют всякую ерунду, едят пьют, колют, еще что-то - в итоге вылезет куча побочек… а это все от безграмотности… вот это самая большая проблема, потому что, если все делать с умом и грамотно, и подконтрольно медицине, то можно минимизировать все риски, понимаете, а у нас этого нет.

Сам себе почитал в Интернете, из-под полы достал "фарму" какую-то, себе там что-то нашпиговал дозу, в десять раз больше.

И почему очень много страдает спортсменов от побочек от фармакологии - это, знаете, можно провести аналогию с наркоманами. От чего умирают наркоманы? Наркоманы умирают не от наркотиков, а от передозировки, правильно? Тут то же самое, люди начинают превышать норму в десятки раз, потому что люди прошли раз курс фармакологии, он первый раз помог, хорошо сработал на организме…

В следующий раз они идут, грубо говоря, на курс, а их не берет эта доза, то есть им нужно увеличить дозу, чтобы был хоть какой-то эффект, потому что организм ко всему привыкает… И от этих вот передозировок начинают лезть жуткие побочки, от которых, собственного говоря, люди и страдают.

…очень много случаев, когда спортсмены умирают, особенно мужчины, у них там это связано с сердечно-сосудистой системой, понимаете, от безграмотности… Вот я бы провела эту аналогию с наркоманами - то же самое.

- Назовите и развенчайте главные мифы о категории фитнес-бикини.

…единственное, что я последнее слышала, что девочки принимают фармакологии больше, чем мальчики-билдеры - это все миф, это неправда. Есть не то, чтобы мифы, или еще что-то - очень много людей говорят, что бодибилдинг - это не спорт, это конкурс красоты.

Да, согласна, с одной стороны,... мы на соревнованиях не показываем… какие-то спортивные достижения, то есть, грубо говоря, это не как в плавании - ты поплыл, ты первый приплыл, вот - ты первый…

Да, безусловно, мы не соревнуемся, мы приходим и показываем, грубо говоря, ту работу, которую мы проделали до выхода на сцену… подготовка занимает достаточно немаленькое количество времени… опять-таки - у всех по-разному: допустим я в прошлом году на чемпионат мира готовилась, у меня подготовка заняла семь месяцев… семь месяцев, изо дня в день, двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю, без праздников, выходных, проходных… я отдала этой подготовке - это был спорт… безусловно, выход на сцену - это симбиоз и спорта, и красоты,… и умения подать себя… я все-таки считаю, что это спорт.

Главред взял интервью у Кристины Короткой / instagram.com/kris84tinka

- В бодибилдинге питание играет еще более важную роль, чем тренировки. Назовите главные продукты, которые должны быть в рационе человека, который хочет стать мускулистым.

Мясо, рыба, это обязательно сложные углеводы, к которым относятся каши - гречка, рис, овсянка, булгур, кус-кус, обязательно. То есть питание должно быть грамотным и сбалансированным, это обязательно должны белки, жиры и углеводы - обязательно. Белки - это мясо, рыба, яйца.

Жиры - это, только правильные жиры, полезные, как растительные, так и животные. Животные жиры присутствуют в рыбе, растительные жиры - это орехи, масла, авокадо. Клетчатка - овощи. Но все-таки именно при построении мышц, это все-таки белок, жиры и углеводы.

- О каких продуктах стоит вообще забыть, чтобы иметь красивое тело, не считая очевидного табу - мучного, сладкого и жирного.

Все сахаросодержащие продукты и мучные изделия… Если в них не содержится сахар - почему нет. Понимаете, мы страдаем не от продуктов, а от количества потребляемых продуктов…Чтобы поддерживать свой вес,… допустим, нужно потребить полторы тысячи калорий в сутки, вы можете на полторы тысячи калорий скушать два кусочка тортика, а можете… гречкой, мясом набрать этот вот калораж…

Можно даже предположить, что вы будете худеть. Допустим, ваш базовый обмен в сутки с учетом вашей активности дневной… две тысячи калорий, вот вы будете кушать на полторы, даже если вы будете кушать эти два тортика, все равно будете худеть… Но тут второй вопрос… - какое у вас будет качество тела.

Если вы будете худеть на тортиках, и если вы будете худеть на гречке с мясом, - на гречке с мясом у вас будет упругое, красивое, подтянутое тело без целлюлита, а на тортиках у вас будет дряблая такая водянистая кожа. Да, вы будете худеть,… но качество тела будет совершенно разное.

- В интервью одному из изданий вы говорили, что вам нравится кондитерское дело. Назовите варианты спортивных десертов и десертов, которые не очень спортивные, но не бьют по фигуре.

Нет таких десертов, которые не бьют по фигуре, если в них содержится сахар, то они бьют по фигуре… Я для себя вывела такую вкусняшку, которую я ем даже на сушке,… до определенного момента.

Я готовлю себе овсяноблин… - это овсянка, это стевия - подсластитель, корица, зеленое яблоко. Потом, когда я это все готовлю, то оно по типу шарлотки у меня что-то напоминает… И потом я сверху добавляю либо ягоды, либо те же яблоки и ореховую пасту. Боже, честно, для меня это как десерт.

Главред взял интервью у Кристины Короткой / instagram.com/kris84tinka

- Бытует мнение, что участие в соревнованиях в категории фитнес-бикини - это очень дорого, потому что очень дорого обходятся сами бикини. Играет ли наряд важнейшую роль, или можно занять высокое место только благодаря форме и харизме?

Есть определенные требования к купальникам, и они должны быть соблюдены. Купальники у девочек-участниц абсолютно разные и стоимость их очень разная… Можно заплатить и безумные деньги. Но я считаю, что это одна из составляющих, которая дополнит ваш образ, в целом картинку, но это же не основное, самое главное - это форма…

- Вы покупаете готовые бикини, шьете под заказ - кто-то их вам придумывает, или же вы сами придумываете модели бикини для соревнований?

Так как форма бикини стандартная, у всех одинаковая,… я заказываю себе базу, а инкрустирую камнями я уже сама себе…