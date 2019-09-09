Манчестер Сити первым потратил миллиард евро на текущий состав

Владелец Манчестер Сити не скупится на деньги для своих игроков.
CIES Football Observatory опубликовал результаты исследования трансферной деятельности европейских клубов.
По подсчетам, больше всего средств в комплектование состава вложил Манчестер Сити, который потратили на своих нынешних футболистов 1014 миллионов евро. Английский клуб стал первым в истории, преодолевшим показатель в один миллиард евро.
Второе место в рейтинге занял французский Пари Сен-Жермен, вложивший в состав 913 миллионов. Замыкает тройку мадридский Реал (902 миллиона).
Полностью топ-10 выглядит следующим образом:
1. Манчестер Сити (Англия) – € 1014 млн
2. Пари Сен-Жермен (Франция) – € 913 млн
3. Реал (Испания) – € 902 млн
4. Манчестер Юнайтед (Англия) – € 751 млн
5. Ювентус (Италия) – € 719 млн
6. Барселона (Испания) – € 697 млн
7. Ливерпуль (Англия) – € 639 млн
8. Челси (Англия) – € 561 млн
9. Атлетико (Испания) – € 550 млн
10. Арсенал (Англия) – € 498 млн.