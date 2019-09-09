Манчестер Сити первым потратил миллиард евро на текущий состав

Манчестер Сити / футбол 24

CIES Football Observatory опубликовал результаты исследования трансферной деятельности европейских клубов.

По подсчетам, больше всего средств в комплектование состава вложил Манчестер Сити, который потратили на своих нынешних футболистов 1014 миллионов евро. Английский клуб стал первым в истории, преодолевшим показатель в один миллиард евро.

Второе место в рейтинге занял французский Пари Сен-Жермен, вложивший в состав 913 миллионов. Замыкает тройку мадридский Реал (902 миллиона).

Полностью топ-10 выглядит следующим образом:

1. Манчестер Сити (Англия) – € 1014 млн

2. Пари Сен-Жермен (Франция) – € 913 млн

3. Реал (Испания) – € 902 млн

4. Манчестер Юнайтед (Англия) – € 751 млн

5. Ювентус (Италия) – € 719 млн

6. Барселона (Испания) – € 697 млн

7. Ливерпуль (Англия) – € 639 млн

8. Челси (Англия) – € 561 млн

9. Атлетико (Испания) – € 550 млн

10. Арсенал (Англия) – € 498 млн.