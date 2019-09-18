Шахтер "натурализовал" игроков МанСити накануне матча Лиги чемпионов. Фото

Шахтер подарил МанСити вышиванки / facebook.com/Palkin.Sergey

Представители украинской футбольной команды Шахтер, которая 18 сентября в Харькове сыграет с Манчестер Сити, встретились с официальной делегацией англичан. Об этом в Facebook рассказал генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин.

"В преддверии первого матча группового этапа Лиги чемпионов провели традиционную встречу с представителями Манчестер Сити", - говорится в сообщении.

По словам Палкина, украинцы подарили своим коллегам паспорта и вышиванки.

"Учитывая то, что наши друзья-коллеги третий год подряд посещают Харьков и уже чувствуют себя здесь вполне как дома, мы решили подарить им атрибуты украинской культуры: сувенирные паспорта и памятные вышиванки", - отметил гендиректор Шахтера.

Напомним, что бразильский хавбек Шахтера Тайсон может покинуть донецкий клуб. В услугах бразильца заинтересованы два итальянских клуба – Рома и Милан.