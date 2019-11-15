Легенда Динамо возглавил команду УПЛ

Юрий Максимов возглавил Ворсклу / ФК "Металлург" Донецк

Полтавская Ворскла на своем официальном сайте объявила о назначении Юрия Максимова на должность главного тренера.

Экс-наставник Оболони, донецкого Металлурга и Кривбасса сменил на посту Виталия Косовского, который работал в команде с весны прошлого года. Ныне полтавчане находятся на последней 12-й строчке в турнирной таблице УПЛ, набрав 8 очков.

Ранее Максимов тренировал за границей Мордовию и Кешлу, выиграв с последней Кубок Азербайджана.

Напомним, в матче 14 тура УПЛ Шахтер обыграл Динамо со счетом 1:0 и закрепил лидерство в турнирной таблице, набрав 40 очков. Сам поединок запомнился расистским скандалом.