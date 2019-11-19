Яремчук и Цыганков могут оказаться в одном зарубежном клубе

Яремчук снова может перейти в Галатасарай / XSport

Турецкий Галатасарай возобновил интерес к украинскому нападающему Роману Яремчуку.

По информации Fotomac, скауты "львов" присутствовали на матче заключительного тура отбора Евро-2020 Сербия - Украина, в котором нападающий отличился голом в первом тайме.

Летом Галатасарай уже проявлял интерес к футболисту, однако тот остался в Генте и осенью продлил контракт с бельгийским клубом до 2023 года.

Напомним, ранее издание сообщало, что скауты турецкого клуба предложили главному тренеру Фатиху Териму вингера Динамо Виктора Цыганкова.