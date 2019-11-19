Карпаты могут получить запрет на трансферы на длительный срок

Карпаты могут получить трансферный бан на 3 года / ФК Карпаты

Карпаты могут получить запрет на совершение трансферов сроком на 3 года.

Об этом рассказал исполнительный директор львовского клуба Ростислав Ящишин. Причина - долг перед Севильей за аргентинского полузащитника Хорхе Карраскаля.

"У Карпат действительно есть долг перед Севильей по Хорхе Карраскалю. Также есть письмо от ФИФА, в котором указаны сроки выплаты средств за игрока и предупреждение о возможном трансферном бане на три сезона, если долг погасить не получится", - заявил Ящишин в интервью Football.ua.

Однако, функционер отметил, что у клуба есть механизмы и варианты решение данной проблемы.

"Несмотря на это, у нас наработаны определенные механизмы и варианты разрешения этой ситуации. У Ривер Плейта есть право выкупа Карраскаля. Кроме того, есть интерес от других клубов. Поэтому у нас есть время для договоренностей и урегулирования проблемы", - добавил Ящишин.

Напомним, симферопольская Таврия в шаге от исчезновения из-за финансовых проблем. Крымская команда не приехала на матч 18 тура Второй лиги против Авангарда.