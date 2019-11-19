Первый чемпион Украины на грани исчезновения

Таврия в шаге от прекращения существования / ФК Таврия

Президент Федерации футбола АР Крым Олег Комуняр сообщил, что Таврия находится в шаге от исчезновения из-за финансовых проблем, подтвердив информацию ультрас симферопольцев. Команда не поехала на матч 18 тура Второй лиги против краматорского Авангарда-2.

По информации СМИ, футболисты и тренеры Таврии не получают зарплату уже по полгода и могут сняться с турнира.

Главный тренер команды Сергей Шевченко в интервью Крым Реалии заявил, что надеется на проведение выездного матча с Николаевом-2 23 ноября.

"Денег нет. Пока решается вопрос со спонсорством. Мы готовимся на Николаев. Возможно, со следующего круга уже будем готовиться к созданию команды и борьбы за повышения в классе. Критический момент наступил именно сейчас", - сказал Шевченко.

Напомним, после аннексии Крыма в 2014 году Таврия базируется в Бериславе и проводит там домашние матчи.

Ранее сообщалось, что турецкий Галатасарай заинтересован в подписании украинцев Виктора Цыганкова и Романа Яремчука.