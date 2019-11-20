Пятов стал лучшим голкипером отбора Евро-2020 по версии Instat

Пятов стал лучшим голкипером отбора Евро-2020 / Андрей Пятов, фото: shakhtar.com

Андрей Пятов стал лучшим голкипером отборочного цикла Евро-2020 по версии Instat. Сборная Украины пробилась в финальную часть турнира, заняв первое место в своей квалификационной группе.

Пятов получил оценку 312, сыграв 5 матчей на ноль и пропустив 4 гола. Вторая строчка у голкипера сборной Германии Мануэля Нойера, который пропустил на 2 гола больше, однако получил такую же оценку. "Бронза" у Джордана Пикфорда из сборной Англии.

Напомним, в последнем туре отборочного цикла Украина героически вырвала ничью в поединке против сборной Сербии.