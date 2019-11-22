Окружение Роналду опровергло свадьбу с Джорджиной Родригес

Роналду не женился на Джорджине Родригес / Reuters

Окружение португальской суперзвезды Криштиану Роналду опровергло информацию о свадьбе между игроком и его спутницей Джорджиной Родригес в Марокко на этой неделе.

Издание TMZ пообщалось с окружением Роналду и узнало, что информация итальянского таблоида Novella 2000 не является достоверной. Пока что дело ограничилось помолвкой в прошлом году.

Также сообщается, что Криштиану Роналду и Джорджина Родригес планируют свадьбу уже после того, как футболист завершит свою карьеру.

Завтра, 23 ноября, туринский Ювентус сыграет на выезде с Аталантой в рамках 13 тура Серии А. Главный тренер "зебр" Маурицио Сарри сказал, что Роналду на 99% не сыграет с командой Руслана Малиновского. После 12 туров туринцы находятся на первом месте в турнирной таблице, однако Интер отстает лишь на 1 очко.

Напомним, недавно Джорджина порадовала поклонников своими фото в лосинах.