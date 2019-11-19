Девушка Роналду вновь порадовала поклонников горячими фото

Джорджина Родригес порадовала поклонников горячими фото / instagram.com/cristiano

Джорджина Родригес, которая является девушкой нападающего Криштиану Роналду, выставила свои фото в лосинах в Инстаграм, порадовав фанатов.

Девушка в который раз похвасталась своей восхитительной фигурой, заставив поклонников в очередной раз завидовать звезде Ювентуса и сборной Португалии.

Напомним, сборная Португалии пробилась на Евро-2020 со второй строчки в отборочной группе, уступив лидерство сборной Украины. "Сине-желтые" в последнем туре сыграли вничью с Сербией и, таким образом, закончили 2019 год без поражений.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес встречаются с 2017 года.

Ранее невероятную популярность обрела итальянская фанатка Ювентуса Франческа Тайе, которая попала в трансляцию матча 12 тура Серии А с Миланом.