Девушка Роналду вновь порадовала поклонников горячими фото

Девушка форварда Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес выставила горячие фото в лосинах.
Джорджина Родригес, которая является девушкой нападающего Криштиану Роналду, выставила свои фото в лосинах в Инстаграм, порадовав фанатов.
Девушка в который раз похвасталась своей восхитительной фигурой, заставив поклонников в очередной раз завидовать звезде Ювентуса и сборной Португалии.
Напомним, сборная Португалии пробилась на Евро-2020 со второй строчки в отборочной группе, уступив лидерство сборной Украины. "Сине-желтые" в последнем туре сыграли вничью с Сербией и, таким образом, закончили 2019 год без поражений.
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес встречаются с 2017 года.
Ранее невероятную популярность обрела итальянская фанатка Ювентуса Франческа Тайе, которая попала в трансляцию матча 12 тура Серии А с Миланом.