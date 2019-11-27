  1. Главная
  3. Спорт

Лига чемпионов: видеообзоры главных матчей вторника

27 ноября 2019, 12:26

Вторник Лиги чемпионов подарил нам сразу четыре зрелищных противостояния.

Реал - ПСЖ
Лига чемпилглв: видеообзоры матчей вторника / ФК ПСЖ

Во вторник, 26 ноября, состоялось сразу 4 невероятных поединка в Лиге чемпионов. Донецкий Шахтер сенсационно сыграл вничью с Манчестер Сити, ПСЖ и Тоттенхэм совершили фантастические камбэки с Реалом и Олимпиакосом соответственно, а Ювентус вырвал победу у Атлетико.

Шахтер - Манчестер Сити - 1:1

Голы: Гюндоган, 56 - Соломон, 69

Предупреждение: Фернандиньо, 90+1

Реал - ПСЖ - 2:2

Голы: Бензема, 17, 79 - Мбаппе, 81, Сарабия, 83

Предупреждения: Марсело, 68 - Менье, 89 

Ювентус - Атлетико - 1:0

Гол: Дибала, 45+2

Предупреждения: Бентанкур, 35 - Эрмосо, 32, Лоди, 40, Сауль, 52, Эррера, 58

Тоттенхэм - Олимпиакос - 4:2

Голы: Алли, 45+1, Кейн, 50, 77, Орье, 73 - Эль-Араби, 6, Семеду, 19

Предупреждения: Алдервейрелд, 61 - Семеду, 39, Бухалакис, 68, Цимикас, 71, Поденсе, 75

Сегодня, 27 ноября, главными поединками будут Зенит - Лион (20:00), Валенсия - Челси (20:00), Ливерпуль - Наполи (22:00) и Барселона - Боруссия Д (22:00)

Лига чемпионов ПСЖ Атлетико Шахтер Реал Мадрид Ювентус Тоттенхэм Олимпиакос Манчестер Сити
Сейчас вы просматриваете новость «Лига чемпионов: видеообзоры главных матчей вторника». Другие новости спорта читайте в разделе «Спорт». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:51
Мальме - Динамо: где смотреть и прогнозы на матч Лиги Европы
12:42
Украинская политика жива, пока в ней есть Тимошенко мнение
12:36
Почти $3 млрд: суд в Швеции обломал Газпром и велел платить Нафтогазу Видео
12:28
Гороскоп на 28 ноября 2019: кому "светит" новая любовь, а у кого вскроется измена
12:26
Лига чемпионов: видеообзоры главных матчей вторника Видео
12:24
В Кремле слили подноготную о переговорах по транзиту газа с Киевом Видео
12:22
Унитазы не трогали: Песков съехидничал о разграблении украинских кораблей
12:21
Почему Украине все еще далеко до нового Майдана мнение
12:09
"Начнется сложное время": эксперт рассказал, какие опасности ждут гривну в 2020-м
12:06
Эксперт критически оценил планы власти по ускоренной легализации игорного бизнеса
11:54
ДТП с Кулебой: обнародованы скандальные подробности о втором водителе Видео
11:34
Пенсии для переселенцев: в Раде предложили кардинальные изменения
11:29
Яблоко раздора: сервисы Apple признали Крым российским Видео
11:21
Елка на Новый год-2020: сколько придется выложить украинцам Видео
10:47
Зеленский прибыл с официальным визитом в Литву: появилось первое фото Видео
10:47
В Житомире придумали, как заработать на Зеленском и его цитатах: фото
10:41
Скидка на газ от России - это ловушка для Украины мнение
10:33
Жуткое ДТП в России: поезд протаранил автобус с пассажирами Видео
10:22
ЧП в Доминикане: ампутированные руки и литры крови – что известно о пострадавших россиянах Видео
10:06
Рябошапка уволил скандального прокурора Кулика
09:52
США призывают ввести санкции против путинских наемников из ЧВК "Вагнера"
09:34
"Приглашение на казнь": Конгресс вызвал Трампа на слушания по делу об импичменте
09:30
Мама-монархия: рецензия на фильм Аббатство Даунтон Видео
09:28
Курс доллара пробил новое дно: за сколько можно купить валюту
09:22
Гороскоп на 27 ноября 2019: кому грозят досадные "ранения", а кому ждать любовный триумф
09:01
Почему Зеленский скрывает свой "нормандский" план мнение
08:50
Названа сумма гонорара Ротару за выступление в России
08:23
"Заражает Америку": "старый имперский маразматик" Жириновский пригрозил уничтожить Украину
07:52
Тайно снимали пациенток на видео: в онкоцентре Одессы разгорелся порноскандал
07:24
Приостановление военной помощи Киеву: появились новые подробности
07:10
Политолог рассказал об огромном значении Крымского моста для Кремля
06:55
Угроза с неба: в США экстренно эвакуировали Конгресс и закрыли Белый дом
06:46
Жахнет до 50 грн/$: что будет с курсом доллара на праздники и в начале 2020-го мнение
06:38
Что подарить на Новый год 2020 и что нельзя дарить в год Крысы Видео
06:30
Почему нельзя оставлять грязную посуду на кухне на ночь и нож на столе
06:21
Раковая опухоль и траур: астролог сделал пугающий прогноз для Тимошенко
05:49
Маникюр зима 2020: самый красивый маникюр на Новый год крысы - модные идеи, фото Фото
05:24
Комаровский назвал пять правил здорового образа жизни
04:55
Момент Х: у Зеленского рассказали, когда Россия вернет Крым Украине
04:29
Работа с глубиной: советы по качественному горловому оральному сексу
04:01
Искра успеха: астролог рассказала, кого в ноябре ждет неожиданный результат
03:15
"Болею за Россию": в США ведущий "зашкварился" заявлением о Донбассе
02:32
Назван самый вредный завтрак
01:53
Разливая семя: эксперт рассказала, как женщины относятся к сперме на коже
01:07
Гончарук решил срочно собрать Кабмин после заявления Зеленского
00:23
27 ноября – какой сегодня праздник: гадания и приметы на Филипповку Видео
00:14
"За счет слабого": политолог объяснил, почему на Западе готовы пожертвовать Украиной
26 ноября, вторник
23:52
Путин поговорит с Зеленским тет-а-тет в Париже и пригласит его на парад в Москве - СМИ
23:51
Шахтер сенсационно вырвал ничью с Манчестер Сити Видео
23:45
Стрижка шегги на длинные волосы – модная женская стрижка с омолаживающим эффектом - фото Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять