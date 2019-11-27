Лига чемпионов: видеообзоры главных матчей вторника

Лига чемпилглв: видеообзоры матчей вторника / ФК ПСЖ

Во вторник, 26 ноября, состоялось сразу 4 невероятных поединка в Лиге чемпионов. Донецкий Шахтер сенсационно сыграл вничью с Манчестер Сити, ПСЖ и Тоттенхэм совершили фантастические камбэки с Реалом и Олимпиакосом соответственно, а Ювентус вырвал победу у Атлетико.

Шахтер - Манчестер Сити - 1:1

Голы: Гюндоган, 56 - Соломон, 69

Предупреждение: Фернандиньо, 90+1

Реал - ПСЖ - 2:2

Голы: Бензема, 17, 79 - Мбаппе, 81, Сарабия, 83

Предупреждения: Марсело, 68 - Менье, 89

Ювентус - Атлетико - 1:0

Гол: Дибала, 45+2

Предупреждения: Бентанкур, 35 - Эрмосо, 32, Лоди, 40, Сауль, 52, Эррера, 58

Тоттенхэм - Олимпиакос - 4:2

Голы: Алли, 45+1, Кейн, 50, 77, Орье, 73 - Эль-Араби, 6, Семеду, 19

Предупреждения: Алдервейрелд, 61 - Семеду, 39, Бухалакис, 68, Цимикас, 71, Поденсе, 75

Сегодня, 27 ноября, главными поединками будут Зенит - Лион (20:00), Валенсия - Челси (20:00), Ливерпуль - Наполи (22:00) и Барселона - Боруссия Д (22:00)