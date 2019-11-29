Пятов - в символической сборной отбора Евро-2020 по версии УЕФА

Андрей Пятов попал в символическую сборную отбора Евро-2020 / dynamo.kiev.ua

Андрей Пятов попал в символическую сборную отборочного цикла Евро-2020 по версии УЕФА. Голкипер сборной Украины пропустил всего 4 гола за весь квалификационный турнир, а "сине-желтые" финишировали на первой строчке, пробившись в финальную стадию чемпионата Европы.

Символическая сборная отбора Евро-2020:

Вратарь: Андрей Пятов (Украина)

Защитники: Рагнар Сигурдссон (Исландия), Мери Демираль (Турция), Серхио Рамос (Испания)

Полузащитники: Йоаннис Кусулос (Кипр), Эран Захави (Израиль), Жоржиньо Вейналдум (Нидерланды), Бернарду Силва (Португалия)

Нападающие: Мемфис Депай (Нидерланды), Харри Кейн, Рахим Стерлинг (оба - Англия).

Напомним, первым соперником сборной Украины в групповом этапе Евро-2020 стали Нидерланды. Других оппонентов подопечные Андрея Шевченко узнают во время жеребьевки Евро-2020 30 ноября в 19:00 по киевскому времени.