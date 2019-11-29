Бой Руис - Джошуа станет крупнейшим в истории - промоутер обидчика Кличко

Промоутер Джошуа назвал бой с Руисом крупнейшим в истории / klitschko-brothers.com

Эдди Хирн, являющийся промоутером Энтони Джошуа, считает, что реванш с Энди Руисом станет величайшим в истории.

Он отметил, что первый бой между соперниками не давал его клиенту никаких дивидентов.

"Первый бой с Руисом не давал Джошуа никаких дивидендов. Теперь же он может стать двукратным чемпионом мира в супертяжелом весе", - сказал Хирн YouTube-каналу IFL TV.

Он сначала заявил, что это будет крупнейшим в десятилетии.

"Реванш с Руисом - это крупнейший поединок десятилетия. Является ли этот бой самым масштабным в XXI веке?", - отметил промоутер.

Позже он вспомнил бой Льюис - Тайсон в 2002 году и добавил, что бой Руис - Джошуа будет крупнейшим в истории.

"Мы помним бой Льюис - Тайсон в 2002 году. Но, черт с ним, скажу, что второй бой Джошуа против Руиса - крупнейший в истории", - заявил Хирн.

Бой Руис - Джошуа состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. Напомним, 22 февраля любителей бокса ожидает реванш Уайлдер - Фьюри, на кону которого стоит пояс журнала The Ring.

Напомним, в 2017 году Энтони Джошуа победил украинского боксера Владимира Кличко.