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Уволенный тренер Тоттенхэма хочет возглавить Манчестер Юнайтед

3 декабря 2019, 18:41

Экс-наставник Тоттенхэма Маурисио Почеттино хочет заменить Оле-Гуннара Сульшера в Манчестер Юнайтед.

Почеттино
Почеттино может возглавить Манчестер Юнайтед / Reuters

Манчестер Юнайтед может назначить на пост главного тренера Маурисио Почеттино, сообщает Manchester Evening News. 

По словам источника, аргентинец выразил желание поработать на Олд Траффорд.

Манкунианцы сейчас занимают позорную девятую строчку в турнирной таблице АПЛ и подумывают об увольнении Оле-Гуннара Сульшера, возглавившего команду в прошлом декабре.

Почеттино в течение 5,5 лет возглавлял Тоттенхэм, с которым добрался до финала Лиги чемпионов-2018\19. В ноябре этого года был уволен из-за неудачных результатов в текущей кампании. На место аргентинца пришел Жозе Моуриньо.

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Завтра, 4 декабря, "Особенный" будет на выезде противостоять именно Манчестер Юнайтед, который возглавлял с 2016 по 2018 годы. С "красными дьяволами" португалец выиграл Лигу Европы в сезоне 2016\17. 

Тоттенхэм после 14 туров занимает 5 строчку в турнирной таблице, набрав 20 очков.

Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо Маурисио Почеттино
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