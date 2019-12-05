Украинский нападающий голом принес победу своей команде в Кубке Турции

Кайсериспор благодаря голу Артема Кравца сумел обыграть представителя низшего дивизиона Манису в первом матче 1/16 финала Кубка Турции.

Украинец, залечивший травму спины, вышел на поле с капитанской повязкой и сделал счет в матче 3:0, замкнув комбинацию точным ударом в левый от себя угол ворот. Позже команда из третьего по уровню дивизиона отыграла два гола на 66-й и 75-й минуте встречи. Ответный матч состоится 19 декабря.

Кравец выступает за Кайсериспор с зимы 2018 года, однако не отмечался высокой результативностью, а команда не может похвастаться каким-либо трофеем.

Напомним, в Бурсаспоре из второго дивизиона выступает бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев. Форвард переехал в Бурсу после провального вояжа в Малагу. Также в Ризеспоре играет защитник Николай Морозюк.

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