"Не держусь за пояса": Усик назвал свои цели в боксе

Александр Усик рассказал о своих целях в боксе / TV.ua

Александр Усик в интервью Sport Arena рассказал о том, какие у него цели в профессиональном боксе. Украинец заявил, что не думает о следующем поясе и ему интересно провести бой с Чисорой.

"Не летаю в облаках и не думаю о следующем поясе, мне реально нравится боксировать, и я хочу этого. Если это будет за пояс, то буду очень рад. Если просто бой, на который придут посмотреть люди, допустим, с Чисорой, мне кажется, получился бы великолепный поединок. Он - старик, но с такими мехами прям. Посмотрите, что он творит". - сказал Усик.

Он добавил, что не гоняется за поясами.

"Я не держусь за пояса, мне нужны бои и я хочу боксировать. Мне нравится уклоняться, наносить атаку, уходить", - заявил боксер.

Также он выбрал фаворита в паре Руис - Джошуа, который состоится 7 декабря в 21:30 по Киеву.

"Чей бокс мне нравится больше, Руиса или Джошуа? Чисто потому что мне это выгоднее скажу, что Джошуа, но по бабкам. И бокс, и фаны, и Британия", - отметил Усик.

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Предварительно 8 февраля должен состояться бой Чисора - Усик. Британец согласился на поединок, но контракт пока не подписан. 22 февраля любителей бокса ждет реванш Уайлдер - Фьюри.