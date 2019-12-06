Ракицкий vs Ордец: где смотреть матч Зенит - Динамо Москва

Зенит - Динамо Москва: где смотреть / ФК Зенит

Матч Зенит - Динамо Москва станет одним из центральных в 19 туре РПЛ. У украинских болельщиков он вызывает особый интерес: бывшие партнеры по Шахтеру Ярослав Ракицкий и Иван Ордец сойдутся в очной схватке.

Поединок покажет телеканал Матч ТВ. Начало - в 18:30 по киевскому времени. Кроме того, будет онлайн-трансляция матча Зенит - Динамо Москва на официальном YouTube-канале РПЛ.

Зенит уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата, набрав 42 очка. Локомотив, расположившийся на второй строчке, имеет 34 пункта. К слову, "железнодорожники" в параллельном матче сыграют на выезде с Арсеналом Тула.

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Московское Динамо крайне неудачно начало сезон, оказавшись в зоне переходных матчей за право остаться в РПЛ, однако увольнение главного тренера Дмитрия Хохлова пошло на пользу команде, и теперь она расположилась на шестой строчке, набрав 24 очка. В нынешнем сезоне москвичи вернулись в родной Петровский парк и играют домашние матчи на ВТБ-Арене.