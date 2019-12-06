Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: где смотреть и прогнозы на матч АПЛ / ФК Манчестер Сити

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед будет центральным матчем 16 тура АПЛ. Подопечные Хосепа Гвардиолы существенно отстали от Ливерпуля, тогда как "красные дьяволы" пытаются подобраться к топ-4.

В 15 туре Сити разнес на выезде Бернли, тогда как Юнайтед в принципиальном матче обыграл Тоттенхэм с Жозе Моуриньо во главе.

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: где смотреть, дата поединка

Матч Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед состоится 7 декабря в 19:30 по киевскому времени. Его покажет телеканал Setanta Sports.

В России будет онлайн-трансляция на стримминговом сервисе Okkо.

В записи противостояние можно посмотреть 8 декабря в 10:10 на Setanta Sports.

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: прогнозы

В матче Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед букмекеры уже традиционно отдают преимущество "горожанам". Место в таблице и статус хозяина говорят сами за себя. На победу Сити коэффициенты варьируют от 1.30 до 1.33, на победу Юнайтед - от 9.00 до 10.50.

1xbet: победа Манчестер Сити - 1.33, ничья - 5.85, победа Манчестер Юнайтед - 10.50

bet365: победа Манчестер Сити - 1.30, ничья - 5.75, победа Манчестер Юнайтед - 9.00

Fonbet: победа Манчестер Сити - 1.30, ничья - 5.60, победа Манчестер Юнайтед - 9.50

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: последние новости перед матчем

Манчестер Юнайтед испытывает огромное кадровые проблемы перед дерби с Манчестер Сити. Под вопросом участие одной из главных звезд команди Оле Гуннара Сульшера - Поля Погба. Также может не выйти на поле Неманья Матич. Точно не сыграют Байи, Далот, Марсьяль, Фосу-Менса и Рохо.

У "горожан" ситуация полегче: в их составе на поле не появятся Серхио Агуэро, Лерой Сане и Аймерик Ляпорт. У двух последних тяжелые травмы. Есть шансы сыграть у украинца Александра Зинченко, который на этой неделе приступил к тренировкам в общей группе.