"Если Тарантино - история кино, то я - история футбола": Ибрагимович вновь показал свою "скромность"

Златан Ибрагимович назвал себя историей футбола / Marca

Златан Ибрагимович сравнил себя со знаменитым американским режиссером Квентином Тарантино и сказал, что мечтает сняться в его фильме.

"Если Тарантино - это история кино, то я - история футбола. Он так сильно любит кино, как я футбол. Мечтаю сняться в его фильме в роли плохого парня и разбить лицо Дуэйну Джонсону", - сказал Ибрагимович в интервью журналу GQ.

Напомним, швед очень близок к возвращению в Милан, за который выступал с 2010 по 2012 годы и выиграл Серию А в сезоне 2010/11. Также он купил часть акций Хаммарбю и вызвал негодование со стороны фанатов родного Мальме.

Златан в течение своей карьеры выступал за Мальме, Аякс, Ювентус, Интер, Барселона, Милан, ПСЖ, Манчестер Юнайтед и Лос-Анджелес Гэлакси.