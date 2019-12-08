Динамо - Заря: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Киевское Динамо дома принимает луганскую Зарю. Смотрите видеотрансляцию матча 17 тура УПЛ на сайте Главред.
Матч Динамо - Заря является центральным в 17 туре УПЛ. Луганчане навязывают киевлянам борьбу за вторую строчку в турнирной таблице.
Динамо проводит генеральную репетицию перед поединком 6 тура группового этапа Лиги Европы против Лугано, который состоится 12 декабря в 19:55 по киевскому времени.
После 16 туров киевляне занимают вторую строчку, имея 33 очка, у луганчан 31 пункт и четвертая позиция.
Смотрите прямую трансляцию матча Динамо - Заря на сайте Главред.