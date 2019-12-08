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Динамо - Заря: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

8 декабря 2019, 17:14

Киевское Динамо дома принимает луганскую Зарю. Смотрите видеотрансляцию матча 17 тура УПЛ на сайте Главред.

Динамо
Динамо - Заря: видеотрансляция матча / ФК Динамо

Матч Динамо - Заря является центральным в 17 туре УПЛ. Луганчане навязывают киевлянам борьбу за вторую строчку в турнирной таблице.

Динамо проводит генеральную репетицию перед поединком 6 тура группового этапа Лиги Европы против Лугано, который состоится 12 декабря в 19:55 по киевскому времени.

После 16 туров киевляне занимают вторую строчку, имея 33 очка, у луганчан 31 пункт и четвертая позиция.

Смотрите прямую трансляцию матча Динамо - Заря на сайте Главред.

Заря УПЛ Динамо Киев видеотрансляция
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