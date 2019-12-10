Яремчук нарасхват: тренер Гента рассказал о назойливом интересе европейских клубов к украинцу

Украинский нападающий Гента Роман Яремчук интересует ряд клубов из европейских чемпионатов. Это подтвердил главный тренер бельгийской команды Йес Торуп.
Главный тренер Гента Йес Торуп прокомментировал ситуацию вокруг интереса большого количества европейских клубов к его подопечным, в том числе украинцу Роману Яремчуку.
"На прошлой неделе у меня состоялся разговор с руководством клуба, которое всерьез обеспокоено весьма активным, а порой и просто назойливым интересом целого ряда европейских клубов по трансферу Романа Яремчука и Джонатана Дэвида. Посудите сами: за последний месяц посещения наших матчей скаутами зарубежных клубов увеличились почти в три раза", - цитирует Торупа Sport Foot Magazine.
Также специалист добавил, что общался с футболистами, и те понимают, что сейчас им важно прогрессировать.
"Чтобы немного успокоить напряжение и уравновесить ситуацию, я поговорил на эту тему с Яремчуком и Дэвидом и остался весьма доволен итогами этих диалогов. И Роман, и Джонатан, похоже, прекрасно понимают, что их карьера сейчас только набирает обороты, стремительно идет вверх, но их игра еще далека от того уровня, когда нужно ставить вопрос о выходе на очередной, более высокий этап. Сейчас для обоих очень важно закрепить свои лидерские позиции, удержать планку своих достижений и не останавливаться в прогрессе", - заявил наставник.
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Кроме того, он отметил, что интерес к его игрокам проявляют клубы, не занимающие лидирующие строчки в своих чемпионатах.
"Буду откровенен: большинство предложений по Яремчуку и Дэвиду исходит от клубов, которые занимают далеко не лидирующие позиции в своих чемпионатах, и это не гарантирует профессиональный рост. В этом вопросе ребята со мной полностью согласны. Если и переходить в новый клуб, то только в тот, который обеспечит тебе шаг вперед. Как бы там ни было, решать свою дальнейшую судьбу все равно рано или поздно придется самим ребятам", - сказал Торуп.
В сезоне 2019|20 Яремчук забил 15 голов во всех турнирах. Гент пока располагается на втором месте в чемпионате Бельгии, пропуская вперед Андерлехт.