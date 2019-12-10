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Яремчук нарасхват: тренер Гента рассказал о назойливом интересе европейских клубов к украинцу

10 декабря 2019, 16:47

Украинский нападающий Гента Роман Яремчук интересует ряд клубов из европейских чемпионатов. Это подтвердил главный тренер бельгийской команды Йес Торуп.

Роман Яремчук
Роман Яремчук интересует европейские клубы / ФК Гент

Главный тренер Гента Йес Торуп прокомментировал ситуацию вокруг интереса большого количества европейских клубов к его подопечным, в том числе украинцу Роману Яремчуку.

"На прошлой неделе у меня состоялся разговор с руководством клуба, которое всерьез обеспокоено весьма активным, а порой и просто назойливым интересом целого ряда европейских клубов по трансферу Романа Яремчука и Джонатана Дэвида. Посудите сами: за последний месяц посещения наших матчей скаутами зарубежных клубов увеличились почти в три раза", - цитирует Торупа Sport Foot Magazine.

Также специалист добавил, что общался с футболистами, и те понимают, что сейчас им важно прогрессировать.

"Чтобы немного успокоить напряжение и уравновесить ситуацию, я поговорил на эту тему с Яремчуком и Дэвидом и остался весьма доволен итогами этих диалогов. И Роман, и Джонатан, похоже, прекрасно понимают, что их карьера сейчас только набирает обороты, стремительно идет вверх, но их игра еще далека от того уровня, когда нужно ставить вопрос о выходе на очередной, более высокий этап. Сейчас для обоих очень важно закрепить свои лидерские позиции, удержать планку своих достижений и не останавливаться в прогрессе", - заявил наставник.

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Кроме того, он отметил, что интерес к его игрокам проявляют клубы, не занимающие лидирующие строчки в своих чемпионатах.

"Буду откровенен: большинство предложений по Яремчуку и Дэвиду исходит от клубов, которые занимают далеко не лидирующие позиции в своих чемпионатах, и это не гарантирует профессиональный рост. В этом вопросе ребята со мной полностью согласны. Если и переходить в новый клуб, то только в тот, который обеспечит тебе шаг вперед. Как бы там ни было, решать свою дальнейшую судьбу все равно рано или поздно придется самим ребятам", - сказал Торуп.

В сезоне 2019|20 Яремчук забил 15 голов во всех турнирах. Гент пока располагается на втором месте в чемпионате Бельгии, пропуская вперед Андерлехт.

Гент Роман Яремчук
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