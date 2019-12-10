Лунин может вернуться в Реал зимой

Андрей Лунин может покинуть Вальядолид зимой / ФК Вальядолид

Андрей Лунин уже в январе может вернуться в Реал, сообщает AS. Реал недоволен тем, что у украинца брать игровой практики и планирует подыскать ему новый клуб.

Лунин перешел в Вальядолид прошлым летом на правах аренды, но не провел за новую команду еще ни одного матча, находясь за спиной Масипа.

В сезоне 2018|19 украинец оказался в аналогичной ситуации в Леганесе, где номером 1 в команде был Иван Куэльяр. Лунин провел лишь 6 матчей, выходя в основном в Кубке Испании.

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Реал приобрел вратаря летом 2018 года у луганской Зари, однако за "королевский клуб" он играл пока лишь в товарищеских матчах.

Вальядолид после 16 туров занимает 14 строчку в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 19 очков. Лидируют Барселона и Реал, в активе которых по 34 пункта.